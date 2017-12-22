В США грузовики Titan и Titan XD теперь можно купить с пакетом Midnight Edition.

В набор входят выполненные в черном цвете решетка радиатора, 20-дюймовые диски, корпуса наружных зеркал, ручки дверей, передний и задний бамперы. Также Nissan Titan и Titan XD Midnight Edition получили затемненную оптику. Кстати, сами автомобили могут быть окрашены не только в черный. Так, для «полуночных» пикапов еще доступны цвета Gun Metallic и Pearl White.

Пакет Midnight Edition предусмотрен для Titan Crew Cab в версиях SV и SL, в моно- или полноприводной модификациях. Модель оснащается бензиновым мотором V8 5.6 мощностью 390 л.с. Грузовик Nissan Titan XD Midnight Edition можно будет приобрести в тех же комплектациях, но с турбодизелем Cummins V8 5.0, выдающим 310 л.с., и полным приводом.

Цена «полуночного» пакета – 1 250 долларов, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 73 200 рублей по актуальному курсу. Самый дешевый Nissan Titan Crew Cab SV стоит от 38 370 долларов (около 2 247 000 рублей), Titan XD Crew Cab SV – от 40 950 долларов (около 2 398 000 рублей). Все цены указаны без учета налогов и доставки.

Ранее стало известно о том, что компания Nissan рассматривает возможность вывести Titan за пределы североамериканского рынка. По неофициальным данным, пикап может появиться в Австралии, Китае, России и на Ближнем Востоке.