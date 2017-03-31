На данный момент немцам доступны гибридный и полностью электрический хэтчбеки Хёндэ. Ioniq Hybrid вышел на рынок Германии в октябре 2016 года, продажи Ioniq Electric стартовали в этой стране в ноябре. Как рассказали в пресс-службе местного подразделения марки, первая модификация собрала с тех пор около 1 550 заявок, электрокар заказали более 1 250 клиентов.

1 / 2 На фото: Hyundai Ioniq Hybrid 2 / 2 На фото: Hyundai Ioniq Hybrid

Гибрид оснащается бензиновым мотором 1.6 GDI, электрическим двигателем и шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Совокупная отдача такой модели составляет 141 л.с. По информации производителя, средний расход топлива Ioniq Hybrid равен 3,4 – 3,9 л/100 км в городском цикле (по европейским стандартам).

Цена гибридной «пятидверки» Hyundai в Германии начинается с 23 900 евро, что эквивалентно примерно 1 431 000 рублей по актуальному курсу.

1 / 3 На фото: Hyundai Ioniq Electric 2 / 3 На фото: Hyundai Ioniq Electric 3 / 3 На фото: Hyundai Ioniq Electric

Ioniq Electric получил 120-сильный электромотор и литий-полимерную батарею LG. Реальный запас хода модели – около 170 километров пути. Цена электрического хэтча стартует с отметки в 33 300 евро (примерно 1 994 000 рублей).

Летом семейство Ioniq в Германии пополнится еще и подзаряжаемым гибридом. Мировая премьера этого хэтчбека состоялась в марте 2017-го на Женевском автосалоне. Бензиновый двигатель у Plug-in-Hybrid тот же, что и у стандартного Ioniq Hybrid, а вот отдачу электромотора увеличили. В итоге, совокупная мощность подзаряжаемой «пятидверки» составит уже около 160 л.с.

Напомним, самый первый Айоник дебютировал в начале 2016 года.