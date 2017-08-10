Новая Toyota Camry: спрос превысил ожидания

Япония стала первой страной, в которой стартовали продажи новой Toyota Camry – дилеры стали принимать заказы 10 июля текущего года. Правда, на домашнем рынке модель предлагается исключительно с гибридной установкой.

Японским покупателям доступны автомобили, выпускаемые на местном предприятии компании в Цуцуми. Изначально в Toyota планировали продавать по 2 400 «четырехдверок» в месяц, но с начала продаж клиенты уже оформили 11 500 заявок на новинку.

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Напомним, Camry последней генерации построена на глобальной архитектуре TNGA. Японская версия комплектуется гибридной системой, в составе которой работает бензиновый двигатель объемом 2,5 литра, электромотор и вариатор. Комбинированная мощность установки составляет 211 л.с.

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Стартовый ценник Toyota Camry в Японии составляет 3 294 000 йен, что по актуальному курсу составляет приблизительно 1 811 000 рублей.

На российском рынке пока продается предыдущее поколение седана, выпускаемое на мощностях Toyota в Санкт-Петербурге. О сроках появления новой генерации Camry в нашей стране пока ничего неизвестно. Недавно компания провела модернизацию российской версии модели.