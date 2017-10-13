Дебют «первенца» нового автопроизводителя состоится 17 октября в Шанхае. Перед премьерой модели компания Polestar опубликовала ее видеотизер, правда, разглядеть дизайн автомобиля в коротком ролике невозможно.

О том, что придворное ателье шведской марки Volvo выделят в отдельную международную компанию, было объявлено в июне. Тогда сообщалось, что Polestar займется выпуском «заряженных» электрокаров, но при этом продолжит разрабатывать тюнинг-пакеты для машин Вольво под брендом Polestar Engineered.

В октябре 2017-го в Instagram нового автопроизводителя начали появляться фрагменты пазла – Polestar предложил своим фанатам самим собрать первое фото машины. Подробности о новинке по-прежнему не раскрываются.

1 / 3 На фото: Volvo Concept Coupe 2 / 3 На фото: Volvo Concept Coupe 3 / 3 На фото: Volvo Concept Coupe

По неофициальным данным, «первенцем» Polestar станет купе по мотивам прототипа Volvo Concept Coupe, представленного еще в 2013 году. Отметим, концепт разработан под руководством старшего вице-президента по дизайну Volvo Car Group Томаса Ингенлата, который теперь возглавляет Polestar.