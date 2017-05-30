Компания PSA Group объявила о начале приёма заказов на новое поколение моделей коммерческого сегмента, которые доберутся до дилеров в июле.

Модели-«близнецы», новые Peugeot Expert и Citroen Jumpy , предлагаются на российском рынке в трёх вариантах длины: L1– 4.60 метра, L2– 4.95 метра и L3 – 5.3 метра. Размер колёсной базы для версии L1 составляет 2 925 мм, для остальных — 3 275 мм. Высота во всех случаях фиксированная — 1 950 мм.

Эксперт и Джампи доступны в модификациях с полной массой до 2.5 тонн — такие могут использоваться в мегаполисах с ограничением по въезду для грузовых авто, и с полной массой более трёх тонн. В зависимости от версии объём грузового отсека составит от 4.6 до 6.6 кубометра, погрузочная длина — от 2 162 до 4 024 мм, а погрузочная ширина между арками колёс — 1 258 мм.

Для моделей доступны дизели объёмом 1.6 и 2.0 литра, мощность которых составляет 90 и 150 л.с. соответственно. Для двигателя 1.6 HDi предложена пятиступенчатая МКП, для двухлитрового мотора — шестискоростная «механика» или «автомат». Заявленный расход в смешанном цикле — от 5.9 до 6.2 литра на 100 км пути.

В базовой комплектации Peugeot Expert и Citroen Jumpy оснащаются рулевой колонкой с регулировкой по высоте и вылету, зеркалами с электроприводом и обогревом, электростеклоподъёмниками, круиз-контролем, подогревом лобового стекла в зоне покоя «дворников», предпусковым подогревателем, фронтальными подушками безопасности, системами антипробуксовки, ABS и ESP.

1 / 2 На фото: салон Peugeot Expert 2 / 2 На фото: салон Citroen Jumpy

Цена на Citroen Jumpy и Peugeot Expert одинаковая — от 1 299 900 рублей. Основной конкурент «французов» на российском рынке — Ford Transit, который можно купить от 1 260 000 рублей.

Напомним, новое поколение Citroen Jumpy и Peugeot Expert было представлено в марте 2016 года.