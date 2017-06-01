Производство нового кроссовера Jeep стартовало в Индии. Это уже четвертая страна, в которой налажен выпуск модели.

Новый Compass теперь собирают на индийском предприятии FCA. По предварительным данным, инвестиции концерна в эту производственную площадку составили около 280 миллионов долларов.

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Автомобили локальной сборки будут продавать не только на внутреннем рынке, но и в других странах с левосторонним движением. В частности, произведенные в Индии кроссоверы отправят на экспорт в Великобританию и Японию. Первые поставки начнутся в конце этого года.

1 / 3 На фото: Jeep Compass для Латинской Америки 2 / 3 На фото: Jeep Compass для Латинской Америки 3 / 3 На фото: Jeep Compass для Латинской Америки

В самой Индии продажи Compass стартуют в июле-августе. В этой стране модель оснащается дизелем 2.0 мощностью 170 л.с. и бензиновым мотором 1.4, выдающим около 160 л.с. Кросс можно будет купить как с передним, так и с полным приводом.

Напомним, мировая премьера нового Jeep Compass состоялась в сентябре прошлого года. Кроссовер также производят в Мексике, Бразилии и Китае.

1 / 2 На фото: интерьер Jeep Compass для Латинской Америки 2 / 2 На фото: интерьер Jeep Compass для Латинской Америки

Как сообщалось ранее, на российском рынке Compass появится в четвертом квартале 2017-го. У нас SUV предложат с бензиновым двигателем Tigershark объемом 2,4 литра (150 или 184 л.с.), девятидиапазонным «автоматом» и полным приводом. Откуда будут поставлять автомобили в РФ – пока неизвестно.