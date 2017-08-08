На прошлой неделе фотошпионами был замечен тестовый образец нового седана ES, сквозь камуфляж которого проглядываются черты будущей новинки. Портал «Колёса.ру» решил представить, каким получится автомобиль.

По всей видимости, новый Lexus ES заменит в производственной гамме не только седан нынешнего поколения, но и модель GS. Японский конкурент бизнес-седанов Audi A6, BMW 5 серии и Mercedes-Benz E-класса получит весьма яркую внешность в стилистике флагманской модели LS. Передняя часть встретит уже хорошо знакомой решёткой радиатора, массивным бампером и светодиодными фарами характерной формы.

В отличие от представительского седана LS и среднеразмерного GS, имеющих задний привод, новый ES сохранит переднеприводную компоновку. Поэтому его база немного короче, а передний свес – наоборот, длиннее. Помимо этого, на узнаваемость модели будут работать оригинальная линия бокового остекления в задней части и узкие вытянутые фонари.

В настоящее время в России Lexus ES является самым доступным седаном – его можно приобрести за 2 235 000 рублей (2.0, 150 л.с.). более мощный вариант со 184-сильным двигателем обойдётся в 2 434 000 рублей, а самая дорогая модификация ES 350 (249 л.с.) оценивается в 3 017 000 руб. Все варианты оснащены передним приводом.

Как мы уже сообщали, в августе автомобили Lexus предлагаются со скидками.