По всей видимости, новый Lexus ES заменит в производственной гамме не только седан нынешнего поколения, но и модель GS. Японский конкурент бизнес-седанов Audi A6, BMW 5 серии и Mercedes-Benz E-класса получит весьма яркую внешность в стилистике флагманской модели LS. Передняя часть встретит уже хорошо знакомой решёткой радиатора, массивным бампером и светодиодными фарами характерной формы.
В отличие от представительского седана LS и среднеразмерного GS, имеющих задний привод, новый ES сохранит переднеприводную компоновку. Поэтому его база немного короче, а передний свес – наоборот, длиннее. Помимо этого, на узнаваемость модели будут работать оригинальная линия бокового остекления в задней части и узкие вытянутые фонари.
В настоящее время в России Lexus ES является самым доступным седаном – его можно приобрести за 2 235 000 рублей (2.0, 150 л.с.). более мощный вариант со 184-сильным двигателем обойдётся в 2 434 000 рублей, а самая дорогая модификация ES 350 (249 л.с.) оценивается в 3 017 000 руб. Все варианты оснащены передним приводом.
Как мы уже сообщали, в августе автомобили Lexus предлагаются со скидками.
В России стартовали продажи Hyundai Creta 2018 модельного года
Внешность Nissan Leaf раскрыта на первых фото
Перебежчики: 5 американских автомобилей, которые на самом деле – не американские