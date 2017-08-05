Новый Volkswagen Jetta: появились первые фото

В объективы фотошпионов попала американская версия седана Volkswagen Jetta, причем на кузове автомобиля камуфляж полностью отсутствует. Снимки разместил ресурс autologia, но потом они были удалены.

Как видим, новая Джетта получила более современный дизайн, соответствующий актуальной стилистике марки. Когда именно состоится премьера новинки, пока не сообщается, но, судя по отсутствию камуфляжной пленки, ждать осталось недолго. Также неизвестно, получит ли аналогичный дизайн модель для других рынков.

Седан Volkswagen Jetta представлен на российском рынке. Стартовый ценник модели составляет 949 000 рублей. Речь идет о базовой версии с 90-сильным «атмосферником» MPI объемом 1,6 литра в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач.

На днях портал «Колеса.ру» публиковал шпионские фото другой новинки Volkswagen. Тогда в объективы попала «четырехдверка» Virtus новой генерации, которая в нашей стране продается под именем Polo.