Новый Volvo V40 станет электромобилем

Ассортимент силовых установок Volvo V40 будет самым обширным в модельном ряду: бензиновый мотор, турбодизель, плагин-гибрид и чисто электродвигатель.

Шведский производитель Volvo уже обновил свой ассортимент кроссоверов, начиная от большого XC90 до компактного XC40. Также уже больше года продаются новые легковые модели S90 и V90. Настал черед меньших собратьев по модельному ряду. И появились сведения о новом поколении хэтчбека Volvo V40. Об этом сообщает издание Auto Express.

Компактный кроссовер XC40 поделится своей платформой CMA (Compact Modular Architecture) с новым V40. Колесная база этих моделей будет одинаковой. Вероятно, поэтому компания откажется от версии V40 Cross Country.

В начале запуска на рынок новое поколение хэтчбека будет предлагаться с двухлитровым турбомотором, а также с плагин-гибридной версией. Чуть позже будет представлен полностью электрический вариант Volvo V40. Это может произойти в середине 2019 года. Производство электромобиля будет налажено в Китае.

1 / 2 Volvo XC40 2 / 2 Volvo XC40

Ожидается, что EV на базе V40 будет иметь два варианта аккумуляторных батарей, различающихся по мощности. Топовая версия электромобиля получит аккумуляторы на 100 кВт-часов. С ними запас хода составит около 400 километров.

Напомним, что ранее Polestar представил спецверсии Volvo S60/V60 в честь победы в WTCC.