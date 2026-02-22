G-класс дебютировал в 1979 году и с тех пор получил множество обновлений, самое существенное из которых произошло в 2018 году. Теперь же немецкий автопроизводитель готовит пополнение в гамме в виде нового внедорожника, который называют «маленьким» Гелендвагеном из-за очевидной визуальной схожести.

Нынешний Mercedes-Benz G-Class 1 / 3 Нынешний Mercedes-Benz G-Class 2 / 3 Нынешний Mercedes-Benz G-Class 3 / 3

При этом не менее очевидно, что кузов у новинки будет полностью оригинальным, а по габаритам он будет заметно меньше (как минимум, по высоте). В целом дизайн станет чуть более скруглённым, сохранив при этом практически вертикальное лобовое стекло и отдельные боковые окна. На своём месте останутся и круглые фары, при этом они выглядят несколько более крупными по размеру, а светодиодные ходовые огни вместо колец станут U-образными. Скорее всего, изменится форма решётки радиатора (мы изобразили один из возможных вариантов), а с передних крыльев исчезнут характерные указатели поворотов, функцию которых теперь будут выполнять те же габаритные огни в фарах. Новый «маленький» G-Class легко будет узнать по значительно более широким бамперам спереди и сзади. Боковые двери будут лишены внешних петель, а дверные ручки при этом выглядят аналогичными нынешнему Гелендвагену (равно как и ручка открывания багажника).

Рендер «маленького» Mercedes-Benz G-класса

Задняя часть также практически полностью повторяет легендарный внедорожник: здесь аналогичная «запаска» (точнее, багажный кофр, подобный электрической версии G-класса) и низко расположенные фонари, однако здесь они сделаны более вытянутыми по горизонтали, а внутренние углы у них скошены. Кроме того, внедорожник изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Рендер «маленького» Mercedes-Benz G-класса

Ожидается, что новый внедорожник будет построен на новой раме лестничного типа, сочетающей элементы платформ нынешнего G-класса, MB.EA Medium и MMA. Изначально предполагалось, что модель будет полностью электрической, однако на фоне замедления продаж электромобилей логично предположить , что модель предложат с гибридными силовыми установками.

Рендер «маленького» Mercedes-Benz G-класса

Премьера новинки ожидается в следующем году. Между тем, ранее в этом месяце был представлен новый Mercedes-AMG GLC 53 с 6-цилиндровым мотором, пришедший на смену моделям 43 и 63 с четырьмя цилиндрами.