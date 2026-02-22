Новинки ×

«Маленький» Гелендваген: новые изображения

22.02.2026 543 0 0
«Маленький» Гелендваген: новые изображения

Пару дней назад в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии будущего внедорожника Mercedes-Benz, которые демонстрируют новые особенности его внешнего вида.

G-класс дебютировал в 1979 году и с тех пор получил множество обновлений, самое существенное из которых произошло в 2018 году. Теперь же немецкий автопроизводитель готовит пополнение в гамме в виде нового внедорожника, который называют «маленьким» Гелендвагеном из-за очевидной визуальной схожести.

Нынешний Mercedes-Benz G-Class
Нынешний Mercedes-Benz G-Class
1 / 3
Нынешний Mercedes-Benz G-Class
Нынешний Mercedes-Benz G-Class
2 / 3
Нынешний Mercedes-Benz G-Class
Нынешний Mercedes-Benz G-Class
3 / 3

При этом не менее очевидно, что кузов у новинки будет полностью оригинальным, а по габаритам он будет заметно меньше (как минимум, по высоте). В целом дизайн станет чуть более скруглённым, сохранив при этом практически вертикальное лобовое стекло и отдельные боковые окна. На своём месте останутся и круглые фары, при этом они выглядят несколько более крупными по размеру, а светодиодные ходовые огни вместо колец станут U-образными. Скорее всего, изменится форма решётки радиатора (мы изобразили один из возможных вариантов), а с передних крыльев исчезнут характерные указатели поворотов, функцию которых теперь будут выполнять те же габаритные огни в фарах. Новый «маленький» G-Class легко будет узнать по значительно более широким бамперам спереди и сзади. Боковые двери будут лишены внешних петель, а дверные ручки при этом выглядят аналогичными нынешнему Гелендвагену (равно как и ручка открывания багажника). 

Рендер «маленького» Mercedes-Benz G-класса

Задняя часть также практически полностью повторяет легендарный внедорожник: здесь аналогичная «запаска» (точнее, багажный кофр, подобный электрической версии G-класса) и низко расположенные фонари, однако здесь они сделаны более вытянутыми по горизонтали, а внутренние углы у них скошены. Кроме того, внедорожник изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Рендер «маленького» Mercedes-Benz G-класса

Ожидается, что новый внедорожник будет построен на новой раме лестничного типа, сочетающей элементы платформ нынешнего G-класса, MB.EA Medium и MMA. Изначально предполагалось, что модель будет полностью электрической, однако на фоне замедления продаж электромобилей логично предположить , что модель предложат с гибридными силовыми установками.

Рендер «маленького» Mercedes-Benz G-класса

Премьера новинки ожидается в следующем году. Между тем, ранее в этом месяце был представлен новый Mercedes-AMG GLC 53 с 6-цилиндровым мотором, пришедший на смену моделям 43 и 63 с четырьмя цилиндрами.    

внедорожник рендеры "Колёса.ру" новинки Mercedes-Benz Mercedes-Benz G-класс
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Разворачивать руками, дружить с производителем: история создания Kleinschnittger F125 Вряд ли кто будет спорить с утверждением, что последние полвека немецкий автопром занимает доминирующие позиции в мире и однозначно является лидером европейского автопрома. Только один конце... 129 0 2 22.02.2026
Статьи / Тесты Зигзаг из Рюссельхайма: тест на знание марки Opel Opel относится к одной из старейших автомобильных марок, но в нашей стране в девяностые годы она считалась менее престижной, чем Volkswagen и другие «немцы». Возможно, это было связано с сос... 907 0 0 21.02.2026
Статьи / Авторынок 7 причин купить Exlantix ES На вопрос «как правильно выбрать новый автомобиль» не существует правильного ответа. Ведь кто-то выбирает умом, кто-то кошельком, кто-то сердцем, кто-то глазами… Но если речь идет о выборе п... 468 0 0 20.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76930 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47000 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19697 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
21 Помощь не требуется: куда делось братство водителей
4 Jeep Grand Cherokee может получить двигатель V8 Hemi
4 Как скажется на автовладельцах маркировка «Честный знак» для моторных...
Новые комментарии
Change privacy settings