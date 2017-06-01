Обновленный Peugeot 308: раскрыты подробности

Рестайлинговый Peugeot 308 был рассекречен в начале мая, но техническими подробностями производитель решил поделиться только сейчас. А говорить есть о чем, поскольку «освеженная» внешность это не все изменения, много чего поменялось внутри автомобиля.

1 / 5 Peugeot 308 GT 2 / 5 Peugeot 308 GT 3 / 5 Peugeot 308 SW GT 4 / 5 Peugeot 308 SW GT 5 / 5 Peugeot 308 SW GT

Состав силовой гаммы модели пополнился недавно разработанным двигателем BlueHDi 130 S&S объемом 1,6 литра, который дебютировал на 308-м. Производитель заявляет, что в процессе разработки нового двигателя, заменившего BlueHDi 120 S&S, было зарегистрировано более 200 патентов. При этом мощность, по сравнению с предшественником, увеличилась на 10 л.с., а потребление топлива снизилось на 6%. Утверждается, что его производительность практически идентична двухлитровому мотору.

1 / 2 Peugeot 308 GT 2 / 2 Peugeot 308

Также был модернизирован двигатель PureTech 130 S&S BVM6 объемом 1,2 литра, что сделало его приблизительно на 4% экономичнее, а уровень экологичности повысился за счет внедрения сажевого фильтра, нового каталитического нейтрализатора, оптимизации температуры выхлопа и применение более термостойких материалов.

1 / 6 Peugeot 308 GT Line 2 / 6 Peugeot 308 GT Line 3 / 6 Peugeot 308 GT Line 4 / 6 Peugeot 308 SW GT Line 5 / 6 Peugeot 308 SW GT Line 6 / 6 Peugeot 308 SW GT Line

Кроме того, версия 308 GT со 180-сильным дизельным мотором получила совершенно новую восьмидиапазонную автоматическую коробку передач, разработанную Peugeot совместно с Aisin. С ней автомобиль становится приблизительно на 7% экономичнее, чем с имеющейся шестидиапазонной, при этом новая коробка еще и легче на два килограмма.

Все ассистенты водителя, доступные для кроссоверов 3008 и 5008, теперь предлагаются для обновленного 308, включая систему автоматического торможения, систему слежения за дистанцией, систему предупреждения о выезде за пределы полосы и систему слежения за состоянием водителя. Обновленная модель также располагает системой распознавания скоростных знаков и адаптивным круиз-контролем с функцией остановки.

1 / 5 Peugeot 308 GTI 2 / 5 Peugeot 308 GTI 3 / 5 Peugeot 308 GTI 4 / 5 Peugeot 308 GTI 5 / 5 Peugeot 308 GTI

Топовый Peugeot 308 GTI оснащается 270-сильным мотором и разгоняется до первой «сотни» за шесть секунд. Список оборудования такой модели включает 19-дюймовые колеса особого дизайна, обутые в резину Michelin Pilot Super Sport, самоблокирующийся дифференциал Torsen, красные тормозные суппорты и мощные тормоза с 380-миллиметровыми дисками спереди и 268-миллиметровыми сзади. Обновленный вариант получил двухцветный окрас Coupe Franche, сочетающий оттенки Magnetic Blue (синий) и Perla Nera (черный).

Пока неизвестно когда обновленная версия 308-го доберется до российского рынка. Зато буквально на днях французский производитель выпустил на российский рынок рестайлинговую версию кроссовера Peugeot 2008.