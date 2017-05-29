Обновленный Peugeot 408 выходит на российский рынок

В процессе рестайлинга «четырехдверка» получила новую головную оптику и радиаторную решетку с переработанным логотипом, отделку противотуманок хромом и светодиодные ДХО, а также новое оборудование и двигатель. Кстати, наша версия практически идентична латиноамериканской, представленной еще в 2015 году.

В состав силовой гаммы Peugeot 408 вошел новый бензиновый 115-сильный мотор объемом 1,6 литра, работающий в паре с автоматической коробкой EAT6 с технологией QuickShift. Последняя повышает эффективность и скорость переключения, а с помощью компактного конвертера уменьшается скорость работы двигателя на более высоких передаточных числах, что положительно влияет на динамику.

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На российском рынке новый 408-й будет будет предложен производителем в трех версиях комплектации: Access, Active и Allure.

Стандартная информационно-развлекательная система поддерживает Bluetooth и USB, а уже для следующей после базовой комплектации доступна аудиосистема SMEG за дополнительную плату. Для третьего уровня оснащения она является стандартным оборудованием, тогда как навигационная система SMEG предлагается опционально. В комплекте с аудио и навигационной системой SMEG идет семидюймовый сенсорный экран с технологией MirrorScreen, которая поддерживает протоколы MirrorLink, Apple CarPlay и Android Auto.

1 / 3 Рестайлинговый Peugeot 408 (латиноамериканская версия) 2 / 3 Рестайлинговый Peugeot 408 (латиноамериканская версия) 3 / 3 Рестайлинговый Peugeot 408 (латиноамериканская версия)

Кроме того, за дополнительную плату Peugeot 408 можно оснастить датчиками дождя и света, задними датчиками парковки, камерой заднего вида и «противотуманками» с функцией подсвечивания поворотов.

1 / 4 Рестайлинговый Peugeot 408 (латиноамериканская версия) 2 / 4 Рестайлинговый Peugeot 408 (латиноамериканская версия) 3 / 4 Рестайлинговый Peugeot 408 (латиноамериканская версия) 4 / 4 Рестайлинговый Peugeot 408 (латиноамериканская версия)

Сроки появления седана в России и цены новинки в Peugeot пока не раскрывают. Купить актуальную версию 408-го можно по цене от 1 028 000 рублей без учета спецпредложений.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о ценах на Peugeot 3008 для российского рынка. Кроссовер будет предлагаться в нашей стране с двумя двигателями.