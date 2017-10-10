Кроссовер вышел на домашний рынок в январе 2016 года. Сначала Mahindra рапортовала о высоком спросе на KUV100, однако затем интерес к модели начал стремительно угасать. Что и привело к столь скорому рестайлингу.

Посвежевший «паркетник» получил к названию приставку NXT. Кросс обзавелся новыми бамперами и решеткой радиатора, модернизированными фарами и задними фонарями. Длина KUV100 NXT выросла на 25 мм и достигла 3 700 мм, остальные габариты не изменились: ширина – 1 735 мм, высота – 1 655 мм, размер колесной базы составляет 2 385 мм, а клиренс – 170 мм.

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В базовых комплектациях обновленный кроссовер предлагается с шестиместным салоном – вместо двух отдельных передних кресел установлен «диван». Отдельные сиденья появляются в более дорогих версиях. На переднюю панель нанесли пленку с рисунком «под карбон».

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Во всех вариантах исполнения у Mahindra KUV100 NXT имеются ABS, EBD и кондиционер. За исключением самой дешевой версии, все комплектации также оснащены двумя подушками безопасности. Для топового кросса предусмотрена мультимедийная система с семидюймовым тачскрином и навигатором.

Двигатели прежние – бензиновый мотор 1.2 мощностью 83 л.с. и дизель аналогичного объема с отдачей в 78 л.с., оба сочетаются с пятиступенчатой механической коробкой передач, привод – только передний.

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В Дели цена Mahindra KUV100 NXT с бензиновым движком стартует с отметки в 439 000 рупий, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 392 000 рублей по актуальному курсу. Дизельный «паркетник» обойдется минимум в 539 000 рупий – это около 481 000 рублей.

Ранее Mahindra представила новую версию кроссовера TUV300.