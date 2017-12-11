«Живые» продажи Mercedes-Benz CLS третьей генерации стартуют в Старом свете в марте следующего года. На данный момент для заказа доступны машины с шестицилиндровым трехлитровым дизелем мощностью 286 или 340 л.с., а также с бензиновым мотором V6 3.0 (367 л.с.) со встроенным стартер-генератором EQ Boost и вспомогательным электрокомпрессором eZV. Все версии – с полным приводом и девятидиапазонным «автоматом».

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Пока известны цены только для Германии. Так, Mercedes-Benz CLS 350 d 4Matic (286 л.с.) обойдется минимум в 68 127 евро, что эквивалентно примерно 4 767 000 рублей по актуальному курсу. Цена 340-сильного CLS 400 d 4Matic начинается с отметки в 72 506 евро (около 5 073 000 рублей), а CLS 450 4Matic стоит от 70 906 евро (около 4 961 000 рублей).

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В «базе» у «немца» имеются: светодиодная оптика, 18-дюймовые легкосплавные диски с разноразмерными шинами, система удержания в полосе движения, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, светодиодная подсветка салона, включая подсветку дефлекторов обдува.

За пакет AMG Line нужно доплатить 2 737 евро (примерно 191 514 евро). Кроме того, в течение года новый CLS доступен в «приветственной» спецверсии Edition 1: этот вариант исполнения базируется на серии AMG Line, от прочих комплектаций он отличается отделкой экстерьера и интерьера. Доплата за такую версию составит 12 495 евро (примерно 874 000 рублей).

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В качестве опционального оборудования для CLS нового поколения также предусмотрены: экран 12,3” вместо традиционной «приборки»; система Energizing Comfort (управляет климат-контролем, светодиодным освещением, функциями массажа кресел и ароматизации салона); системы поддержания безопасной дистанции, помощи в рулевом управлении при объездном маневре, предупреждения о скоростных ограничениях, экстренного торможения с функцией помощи при проезде перекрестков и многое другое.

Напомним, мировая премьера нового Mercedes-Benz CLS состоялась в ноябре текущего года на автосалоне в Лос-Анджелесе. По предварительным данным, до России купеобразный седан доберется летом 2018-го.