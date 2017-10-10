Для всех версий Largus теперь доступен вазовский 16-клапанный двигатель 1.6.

Мотор развивает 106 л.с. и 148 Нм против 102 л.с. и 145 Нм у прежнего движка Renault K4M. Как отметили в пресс-службе АВТОВАЗа, двигатель «стал более экономичным в эксплуатации в связи с возможностью использования доступного топлива Аи-92».

Вазовский мотор сочетается с модернизированной пятиступенчатой механической коробкой Renault, у которой были изменены передаточные числа третьей, четвертой и пятой передач.

«Новый силовой агрегат позволяет динамично двигаться с меньшими оборотами двигателя, при этом повышен акустический комфорт и снижен расход топлива. Модернизированная коробка передач устанавливается на все модели семейства Largus с 16-клапанными моторами», — сообщили в компании.

Цены Lada Largus со 106-сильным двигателем – такие же, как у модели с мотором Renault: фургон стоит от 594 800 рублей, универсал – от 620 400 рублей, кросс-версия обойдется минимум в 674 900 рублей.

Напомним, сегодня Ларгус также доступен с 8-клапанным мотором ВАЗ-11189 мощностью 87 л.с., а в следующем году на российский рынок может выйти двухтопливная версия модели.