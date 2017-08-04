О том, что запрет на въезд в крупные города России автомобилей с двигателями внутреннего сгорания необходимо вводить постепенно, ТАСС рассказал заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул. Он отметил, что ограничения могут начать действовать сначала для машин, оснащаемых моторами экологического класса Евро-3.

«Идея состоит в том, чтобы постепенно повышать экологический класс, то есть не вообще запрещать двигатели внутреннего сгорания, а, например, начать с запрета Евро-3. Для двигателей с уровнем Евро-3 ограничивать, потом Евро-4, Евро-5 и постепенно доводить до нулевых выбросов, до полного запрета, то есть действовать поэтапно», — пояснил замглавы ведомства.

Он отметил, что этот вопрос контролируется региональными властями. «Они определяют в каждом конкретном случае, с какого экологического класса и в каких районах надо начинать вводить ограничения, — продолжил Николай Асаул. — Мы не обязываем регионы. Если в регионе старый парк, одномоментно это невозможно запретить. Здесь нужно действовать постепенно, анализируя ситуацию в каждом городе и заранее предупреждая о вводимых ограничениях».

Напомним, допускающее ввод ограничений на въезд в определённые зоны города постановление было подписано в июле 2017 года. Как ранее сообщал портал «Колёса.ру», документ внёс в текст Правил дорожного движения дорожные знаки «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» и «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей».

Совсем недавно стало известно о пакете предложений по развитию экологического транспорта в стране. Так, одна из инициатив предполагает введение запрета на въезд бензиновых машин в города-миллионники и на курорты. Её в правительство на рассмотрение внесло руководство компании «КАМАЗ».