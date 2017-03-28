Opel везет лучшие машины прошлого столетия на ретро-выставку

Все автомобили можно будет увидеть на отдельном стенде немецкой марки, который получит в переводе на русский язык название «Флагманы Опель». Среди выставочных экземпляров будет не мало редких и знаковых для Opel машин, в том числе довоенная модель Admiral, премьера которой состоялась в 1937-ом году.
Вживую посетители выставки Techno Classica смогут увидеть бывшего бестселлера марки — Kapitan 1956-го модельного года, продажи которого в свое время составили более двух миллионов экземпляров. Также покажут и представителей семейства Opel KAD — Diplomat A и Opel Admiral 1967-го и 1970-го модельного года соответственно. Помимо того, на стенде выставят Senator A 1978-го модельного года и современную Insignia Grand Sport второй генерации. С помощью последней Opel наглядно покажет итог дизайнерских изысканий компании.
Пользуясь случаем компания Opel напомнила, что представители «большой тройки» Opel — Kapitan, Admiral и Diplomat — в 1964-ом первыми в линейке немецкой марки получили двигатели V8. Kapitan и Admiral изначально продавались с проверенным шестицилиндровым мотором Opel объемом 2.6 литра мощностью 100 лошадиных сил. Для Diplomat двигатели завозили из США. Флагманы семейства KAD укомплектовывались «восьмерками» объемом 4.6 литра мощностью 190 лошадиных сил — выдающийся результат для того времени. Но с V8 было выпущено всего 113 штук Kapitan и 622 единицы Admiral.
Кстати, компания Audi на днях тоже сообщила о том, что привезет ряд классических автомобилей на выставку Techno Classica, которая пройдет с 5-го по 9-е апреля этого года.
Volkswagen Polo Sedan с пробегом: хороший салон с капризной рейкой
Что в имидже тебе моем: тест-драйв Nissan X-Trail 2,5
Семиместный Lada Xray: каким он может быть