Opel везет лучшие машины прошлого столетия на ретро-выставку

Подразделение немецкой марки Opel Classic совместно с участниками клуба владельцев ретро-автомобилей Alt Opel IG привезут на выставку Techno Classica в Эссене, Германия, рожденных в Рюссельсхайме флагманов из прошлого и настоящего.

Все автомобили можно будет увидеть на отдельном стенде немецкой марки, который получит в переводе на русский язык название «Флагманы Опель». Среди выставочных экземпляров будет не мало редких и знаковых для Opel машин, в том числе довоенная модель Admiral, премьера которой состоялась в 1937-ом году.

1 / 2 Флагманы Opel 2 / 2 Opel Admiral 1937 и Insignia Grand Sport 2017

Вживую посетители выставки Techno Classica смогут увидеть бывшего бестселлера марки — Kapitan 1956-го модельного года, продажи которого в свое время составили более двух миллионов экземпляров. Также покажут и представителей семейства Opel KAD — Diplomat A и Opel Admiral 1967-го и 1970-го модельного года соответственно. Помимо того, на стенде выставят Senator A 1978-го модельного года и современную Insignia Grand Sport второй генерации. С помощью последней Opel наглядно покажет итог дизайнерских изысканий компании.

1 / 2 Insignia Grand Sport, Kapitan, Admiral и Diplomat 2 / 2 Insignia Grand Sport, Kapitan, Admiral и Diplomat

Пользуясь случаем компания Opel напомнила, что представители «большой тройки» Opel — Kapitan, Admiral и Diplomat — в 1964-ом первыми в линейке немецкой марки получили двигатели V8. Kapitan и Admiral изначально продавались с проверенным шестицилиндровым мотором Opel объемом 2.6 литра мощностью 100 лошадиных сил. Для Diplomat двигатели завозили из США. Флагманы семейства KAD укомплектовывались «восьмерками» объемом 4.6 литра мощностью 190 лошадиных сил — выдающийся результат для того времени. Но с V8 было выпущено всего 113 штук Kapitan и 622 единицы Admiral.

1 / 6 Opel Kapitan 1956 c отделкой настоящим золотом. Построен в честь выпуска двухмиллионного Kapitan 2 / 6 Opel Senator 1977 3 / 6 Opel Admiral 1937 4 / 6 Opel Admiral 1937 с "шестеркой" объемом 3.6 литра мощностью 75 л.с. 5 / 6 Opel Admiral 6 / 6 Insignia Grand Sport 2017

Кстати, компания Audi на днях тоже сообщила о том, что привезет ряд классических автомобилей на выставку Techno Classica, которая пройдет с 5-го по 9-е апреля этого года.

