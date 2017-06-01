Озвучена дата премьеры восьмой генерации Rolls-Royce Phantom

Премьера новой генерации флагмана британской фирмы состоится 27-го июля этого года. Компания Rolls-Royce на этом мероприятии покажет также и семь предыдущих поколений семейства Phantom, в том числе первое — The Fred Astaire Phantom I 1925-го года выпуска. Да, кто бы мог подумать, что с момента старта серийного производства Фантомов прошло уже без малого столетие.

Судя по тизерным изображениям, новое поколение Rolls-Royce Phantom не будет сильно отличаться от предшественника. Впрочем, компания Rolls-Royce никогда не славилась революционными изменениями в дизайне своих автомобилей — она бережно хранит корпоративный стиль и планомерно работает над эволюцией языка дизайна.

Из технических подробностей известно только то, что новый Phantom разработан на алюминиевой платформе, что позволило значительно снизить вес машины по сравнению с предшественником. Помимо этого, топ-менеджер компании Rolls-Royce недавно объявлял о том, что новый Phantom получит полноуправляемое шасси. Это позволит британскому лакшери-кару максимально снизить радиус разворота.

С седьмым поколением Phantom, напомним, компания Rolls-Royce попрощалась в январе этого года.

