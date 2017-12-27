Глава России Владимир Путин считает, что необходимо обеспечить поддержку как на федеральном, так и на региональном уровнях для осуществления перевода автотранспорта на газомоторное топливо. Об этом он сказал в ходе заседания Госсовета, которое было посвящено мерам по повышению инвестиционной привлекательности субъектов РФ.

«По поводу газомоторного топлива. Безусловно, очень важное направление. Вот «Газпром» свой автотранспорт начал переводить на газомоторное топливо. К чему это привело? К массовому увольнению водителей. Сливать нечего. А что в армии, что в министерстве обороны в целом и в других ведомствах происходит? Думаю, комментарии излишни», — цитирует президента страны агентство «Москва».

Также он считает, что газомоторное топливо является более экологически чистым. «Внутри страны оно будет использоваться с большим экономическим эффектом и будет создавать безусловные конкурентные преимущества для всей экономики, — продолжил Владимир Путин. — Поэтому нужно продолжить безусловно поддержку этого направления развития и на правительственном уровне и на региональном».

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Минпромторг планирует помочь в выпуске машин на сжиженном газе в РФ. Предполагается, что льготу им придётся разделить вместе с теми производителями, которые выпускают автотехнику на компримированном природном газе. Соответствующие поправки в программу субсидирования газомоторной техники ранее были утверждены правительством.

Читайте также: Lada Vesta CNG получит спортивную версию