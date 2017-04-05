Внешне «юбилейная» версия Lada 4×4 выделяется благодаря шильдику на переднем крыле под стойкой лобового стекла, литым колёсным дискам нового дизайна. Не исключено, что цвет, в котором представлен автомобиль — новый, эксклюзивный.

Ранее «Колёса.ру» сообщал подробности о Lada 4×4 40 Anniversary: автомобиль получит шесть новых цветов для кузова, кроме того автомобилю перешьют салон и изменят дверные карты.

Точно известно, что никаких изменений по технической части не будет — внедорожник укомплектован 83-сильным мотором объёмом 1.7 литра, пятиступенчатой МКП, полным приводом и двуступенчатой раздаткой.

1 / 2 На фото: Lada 4x4 Orange Edition Спецверсия в оранжевом в настоящее время не реализуется. Не исключено, что этот цвет определили в палитру "юбилейной" Lada 4x4 2 / 2 На фото: Lada 4x4 Orange Edition Спецверсия в оранжевом в настоящее время не реализуется. Не исключено, что этот цвет определили в палитру "юбилейной" Lada 4x4

Как сообщил источник «Колёса.ру», клиентские мероприятия, посвящённые 40-летнему юбилею Lada 4×4, запланированы на июль этого года. Когда можно будет купить Lada 4×4 в новой спецверсии, пока не сообщается. Цена пока тоже остаётся под вопросом. В настоящее время прайс на модель стартует с отметки 475 900 рублей.