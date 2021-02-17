Chery Tiggo – пожалуй, одна из двух первых китайских моделей, наряду с Great Wall Hover, к которой относились всерьёз и даже с определенным уважением. Дешёвый кроссовер, который выглядел «почти как Тойота» и при этом не разваливался от коррозии и плачевного качества сборки через 2-3 года, заслужил доверие. Сейчас первым Тигго уже 15 лет, много машин в возрасте 7-10 лет, есть и совсем свежие. Насколько «китаец» хорош на длинной дистанции и имеет ли смысл рассматривать его к покупке сейчас? В первой части разбираемся с проблемами кузова, салона и электрики. Во второй – изучаем ходовую часть, трансмиссию и моторы.

Техника



Технически Tiggo первого поколения, а также его обновленные варианты FL и Tiggo 3 – машины максимально простые. Многие элементы или официально лицензированы, или попросту скопированы с других автомобилей.

Внешность изначально повторяла Toyota RAV4 второго поколения, а кузов во многом был похож на «рафики» первого и второго поколений по конструкции в вольной трактовке китайцев. Разумеется, он полностью стальной, без применения алюминия, пластика и прочих новомодных материалов типа магниевых сплавов.

Двигатели расположены поперечно спереди, полный привод реализован угловым редуктором и муфтой на задней оси. Дизайн салона тоже частично копирует японское решение, хотя и не так буквально, как на Lifan X60.

Сами моторы на первой серии Тигго – тоже клоны, но скопированы не у Toyota, а у Mitsubishi. Если конкретно – с семейства Sirius, которое было освоено на производстве в Китае. Вторая серия Тигго получила собственные моторы семейства Acteco, разработанные австрийской AVL уже под современную электронику от Bosch.



Автоматических коробок передач тут три. С 2-литровыми моторами ставили гидромеханический автомат DP0, хорошо знакомый по Renault и PSA. С моторами 2,4 шла коробка Mitsubishi F4A42. Позже появился вариатор QR019CHA/CHB собственной разработки, также с привлечением европейских инижиниринговых компаний.

Пятиступенчатые МКП QR523MHC, QR523MHB и QR523T – варианты старых коробок Mitsubishi, они выпускаются по лицензии уже не первый десяток лет, и не только для Tiggo.

Подвески – МакФерсон спереди и многорычажка сзади, почти полностью скопированные с RAV4 второго поколения.

Таймлайн

Ноябрь 2004 года. Модель представлена на автосалоне в Гуанчьжоу.

Середина 2005 года. Начат серийный выпуск модели. Моторы 2,0 и 2,4 серии Sirius. МКП 5-ступенчатые и АКП 4-ступенчатые.

24 апреля 2006 года. Начата сборка модели на заводе Автотор в Калининграде. Только версии с МКП. Сборка SKD.

Ноябрь 2008 года. Начат выпуск модели на заводе ТагАЗ. Только версия с мотором 1,8 и МКП. Модель собирается по полному циклу. Прекращен выпуск модели на Автоторе. Начаты поставки версий с АКП из Китая.

Сентябрь 2010 года. Обновление модели, новые моторы семейства Acteco 1,8 132 л.с. в сочетании с МКП и АКП. Новая внешность. Обновлен салон.

Февраль 2012 года. Появление мотора 1,6 119 л.с. семейства Acteco, только с МКП.

Май 2014 года. Модель переименована в Tiggo 3. Значительное изменение внешности и технологий сборки. Старые лицензионные моторы больше не устанавливаются. В паре с мотором 1,6 ставится вариатор. Сам мотор 1,6 прибавил в мощности до 126 л.с.

Август 2019 года. В Китае в очередной раз обновили модель, переработав внешность в духе старших моделей.

2020 год. Tiggo 3 ушёл с российского рынка, так и не дождавшись последнего рестайлинга. В Китае производство и продажа, по состоянию на начало 2021 года, продолжается.

Кузов

Внешние панели

Качество окраски сильно варьируется в зависимости от места и года сборки, но в целом остается низким, плавая между «отвратительно с завода» до «получше Жигулей». Похожая ситуация и с качеством металла. На машинах до 2014 года оцинковки нет вообще – сколы начинают ржаветь сразу. На Tiggo 3 ситуация получше, но не намного.

Грунт лежит плохо, само ЛКП нежное и тонкое, на внутренних элементах всего 20-30 микрон, снаружи в среднем 60, но зато куча оплывов до 100. Найти идеальную машину в «родной» окраске можно разве что в южных регионах и в возрасте до пяти лет. Исключения из правила встречаются совсем редко, и это машины, за которыми очень хорошо ухаживали и хранили в идеальных условиях. Гоняться за такими вариантами вряд ли стоит, ибо в условиях нормальной эксплуатации с уличным хранением ее век все равно будет недолог.

Не обманывайтесь фото в объявлениях о продаже, машина даже в возрасте 10+ лет сохраняет вполне приличный внешний вид, на совсем уж гнилое ведро не похожа. Но покупать машину старше 8-10 лет особого смысла обычно не имеет, если вы рассчитываете не вкладываться в кузов. Целых элементов будет мало даже при хорошем уходе, и помимо того, что можно проверить при беглом осмотре, найдется еще десяток укромных уголков, где сгнило все.

У типичной машины возрастом 5+ лет ржавчина коварно вылезает почти на всех панелях, что у рестайлинга (FL), что у дорестайлинга, и безобидный с виду жучок может по факту означать отсутствие металла под краской в радиусе десятка сантиметров от видимой точки повреждения. Ситуация с Tiggo 3 пока не ясна, но похоже, что немного цинка или более глубокая фосфатация на внешних панелях кардинально ситуацию не меняют.

Хороший Тигго – вареный Тигго. Как правило, у нормальных вариантов подварены пороги, арки и двери, а проблемные места зачищены, подкрашены и проантикорены. Помните: сварка – это хорошо, это надежно. А вот стеклоткань и эпоксидка – это по-настоящему плохо, но такое на Тигго тоже бывает. Оценивать нужно не оригинальность кузова, а качество кузовных работ и комплексность антикоррозийной подготовки.

В среде обладателей «китайцев» ходят слухи о негниющих машинах «правильной» сборки, но тут мнения расходятся. Кто-то считает идеалом китайскую сборку, кто-то – калининградскую, но почти все сходятся в том, что сборка ТагАЗ, особенно 2008-2009 годов – это самый худший вариант по качеству. По факту же подгнивают любые возрастные Tiggo, которым не сделали полную антикоррозийную обработку сразу после выезда из салона. И в основном загнивают швы и внутренние поверхности, на обработку которых китайские технологи решили не тратиться.

«В 2011 году купил в салоне новую Chery Tiggo тагазовской сборки. Владел 4 года, накатал 75 тысяч км. Никаких проблем, ничего не ремонтировал, никаких нареканий по мотору – только масло менял. К четвертому году владения начала греметь подвеска и по кругу вся покрылась рыжиками», – рассказывает владелец Tiggo Олег Трубецкой



Осмотр в любом случае рекомендуется дотошный, и не надейтесь, что на китайскую машину вы найдете отличные кузовные детали за недорого. Средний ценник на «кузовню» выше, чем на «японцев», поскольку никакого толкового «контракта», «четвертей» и «ноускатов» (как, скажем, на старые Mark II, о которых мы писали недавно) на Chery не бывает. А качество китайских же кузовных элементов на китайский автомобиль ощутимо ниже, чем у тайваньских конкурентов. Во всяком случае, натягивать и подгонять придется чаще, да и каталоги не блещут точностью из-за обилия различающихся версий кузовных элементов для разных годов.

Оценив ситуацию в комплексе, перейдем к собственно проблемным местам. Порог и усилитель порога подгнивают изнутри практически у всех, даже на очень неплохих во всех отношениях авто. Шов между порогом и задней аркой тоже сдается в первую очередь. Часто точечки по арке заднего и переднего крыльев – это прогнившие изнутри насквозь участки.

Капот тоже подгнивает изнутри вокруг радиаторной решетки. В нишах «клюва» скапливается вода, и она ищет выход наружу. Двери просто со временем подгнивают понизу и вокруг ручек, где очаг коррозии образуется сразу, просто распространяется медленно. Да и рамка двери, особенно задней, в зоне риска – все вздутия на покрытии рамки, скорее всего, прикрывают сквозные дыры.

Кромка крыши над лобовым стеклом – ещё одно традиционное место появления проблем, даже на совсем новых машинах там начинает пузыриться краска.



Задняя дверь страдает не только вокруг ручки, но и по уплотнителям стекла и в нижней части. Да и под пластиковой накладкой частенько видны подтеки ржи от крепежных отверстий. В проемах дверей под нижней декоративной накладкой она обычно чувствует себя вольготно, китайцы зачем-то приклеили на пластиковые накладки поролон, который собирает воду. И рядом с этим поролоном – крепежные отверстия в кузове, края которых всегда расцарапаны клипсами креплений. И верхнюю часть проемов дверей можно осмотреть внимательно, тут не очень продумана вентиляция полости крыши, и конденсата всегда много. Если ремни безопасности влажные, то стоит снять уплотнитель и проверить проемы по периметру, взглянуть на швы крыши и состояние усилителей центральных и передних стоек. Да и полов заодно.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Кузов Передняя фара галоген 4 330 Component 6 006 Стекло лобовое 9 430 KMK 4 929 Крыло переднее 11 454 Нет в продаже Бампер передний 4 123 Component 10 791 Noname 2 320 Капот 41 589 Jorden 14 177

Снизу

Как ни странно, но даже у десятилетних машин полы находятся во вполне приличном состоянии, если салон сухой. Проверить это не помешает, поскольку даже слегка влажные ковры приводят к разрастанию ржи вдоль бумажных полотнищ щумоизоляции днища. Просушить все полностью в таком случае будет сложно.

Основные возрастные проблемы, заметные снизу, – это прогнившие пороги и обилие коррозии в арках. Порог гниет изнутри, и в случае появления ржавчины снаружи красить его бесполезно, только срезать и менять на новый. Благо в продаже есть недорогая оцинковка ценой менее 5 тысяч за штуку. Усилители порогов тоже обычно под замену, они небольшой высоты и сильно сгнивают снизу, благо форма простая, и «лепят» их часто по месту. Больше всего страдает задняя часть порога, но локальный ремонт обычно обречен на неудачу из-за плохого качества антикора и грунта с завода. Так что если ржавчина вылезла, то менять придется все.

В арках коррозия тоже присутствует обязательно, но сквозная перфорация будет только вблизи технологических отверстий и по швам. Особенно сильно страдает место прокладки топливопровода в задней правой арке. Металлические трубы прикрыты пластиковым кожухом, и за ними собирается просто куча грязи. В передних арках грязевой карман образуется не только в задней части арки, за локером, но и сверху, вокруг опоры стойки. Обычно при этом подгнивает более тонкий металл по передней части стакана, вблизи точек сварки усиливающей пластины. Кстати, на опору лучше поставить крышку и пролить ее антикором, иначе в ней скапливается вода. Но ржавеют заодно и края всех отверстий, проводка тормозных трубок и проводов АБС, поверхности усилителя лонжерона в арке.

Поверхностная ржа на днище кузова обычно незаметна даже в задней части, благо мастики на днище особенно не жалели – она если не защитит, то скроет. Обычно если проблемы есть, то мастика отслаивается вокруг сливных пробок, и это видно. Разве что зона перед задней подвеской прикрыта мало и под багажником. И сухой слой тонкой ржавчины понемногу точит днище, как впрочем, у многих других машин.

Разумеется, понемногу подгнивают швы, особенно в задней части кузова, под багажником, там глушитель периодически подогревает кузов, и герметик разрушается быстрее, вызывая отгнивание задней панели от панели пола и панели пола от лонжеронов. Качество герметика у кузова вообще не очень хорошее, обратите внимание на то, как он нанесен в моторном отсеке. Это многое скажет об особенностях конкретного экземпляра.

На моноприводных машинах выхлоп нередко переделывают, чтобы повесить под багажник баллон под газ, а глушитель переносят в центральный тоннель. Кстати, ленты крепления топливного бака стоит проверить, их может обрывать на машинах выпуска 2012 года.

Разумеется, нужен осмотр швов в моторном отсеке, тут очень нагруженные элементы, и коррозия частенько вылезает по швам. Проверять нужно не только стаканы, но и рамку лобового стекла снизу, надмоторную нишу, стыки крыла и усилителя лонжерона, все элементы передней панели и обратную часть капота. Особое внимание – швам чашки и моторного щита: там слабая сварка, ее может оторвать при ДТП или перегрузке подвески, частенько точки сварки сильно подточены коррозией и ждут только дополнительной нагрузки, чтобы оторваться. Смотреть удобнее всего из салона эндоскопом.

Откройте лючок бензобака, он тут металлический, и ржавчина на петлях понемногу проест его насквозь примерно годам к 10 эксплуатации. А пока просто будет мешать пружине его открыть, так что канцелярский зажим с пружиной защелкнутый изнутри – удачное решение, его пружина поможет лючку не застревать при открытии. Еще не помешает осмотр всех швов проема задней двери и продольных швов крыши, возможны сюрпризы с трещинами как в герметике, так и в самом металле. Кузов по конструкции достаточно старомодный, мягкий и слабый.

В общем, если Tiggo старый, то проблем может быть предостаточно. Особенно много их будет у машин, которые частенько передвигались по бездорожью. Но это не Нива, и к внедорожной эксплуатации машина приспособлена мало. А Ладу машина напоминает лишь тем, что хороша только новой.

Оборудование кузова

Думаю, не будет сюрпризом, если я скажу, что на китайских машинах бамперы стоят китайские. Из недорогой пластмассы, отформованные с огромными допусками и достаточно хрупкие. Но беда скорее в том, как это все собрано и закреплено на кузове. Разнобой из клипс в металле, шурупов и салазок вряд ли тщательно просчитывался в CAD-программах. Все провисает, люфтит или встает внатяг. С возрастом деформация пластика становится визуально заметной, а зазоры – ужасающими. Особенно это касается машин до первого рестайлинга, позже явно что-то подправили в технологиях. Правда и машины эти новее – возможно, у них просто все еще впереди.

Та же беда с фарами, ручками, зеркалами и накладками. Все это сделано с очень низкими требованиями к качеству изготовления, а если еще и менялось, то подходит очень приблизительно.



Оптика после рестайлинга с линзами, и они тут качеством явно ниже, чем можно приобрести сейчас, выгорают буквально года за три до состояния потери светимости. И крышки фар теряются регулярно. Есть тут и ДХО, правда, в них перегорают светодиды, а сами они избыточно яркие. При ремонтах обычно меняют линзу, а питание светодиодов переделывают, уменьшая ток.

Противотуманные фары лучше не включать лишний раз – стекла хрупкие и боятся воды. Да и внутрь она попадает легко. Боковые стекла царапаются от песка на уплотнителях, и частенько их перекашивает, или даже они могут упасть в дверь из-за слабеньких пластиковых кронштейнов крепления стекла к механизму стеклоподъемника, которые склонны ломаться при любой перегрузке. В итоге внешний вид сильно портится не только из-за стареющего ЛКП, но из-за дополнительного оборудования.

В остальном, как ни странно, всё сделано не так уж плохо. Достаточно долго служат замки, механизм стеклоочистителей, рейлинги и не только. Особенно если обращаться с машиной аккуратно.

Салон

Салон – одна из сильных сторон машины. Во всяком случае, так считают тигговоды, и отчасти это объективно так – в основном благодаря «цельнотянутой» тойотовской эргономике. Правда, пластмасса дешёвая, неприятная на ощупь и жёсткая, кнопки нажимаются «неприятно», и в целом хорошо ощущается бюджетность машины.

Штатная шумоизоляция оставляет желать лучшего не только потому, что не обеспечивает тишины в салоне, но ещё и потому, что она не влагостойкая, способствует коррозии полов кузова. «Шумку» часто меняют, что обычно идёт на пользу во всех смыслах, кроме того, что салон по второму разу собирают ещё хуже, чем китайцы на заводе.

Еще один минус – это качество работы климатической системы. Радиатор отопителя с тоненькими трубками забивается, и зимой машина перестает греть салон. Работа заслонок тоже неидеальна, все промежуточные режимы между «холодно» и «горячо» вызывают непредсказуемые колебания температуры при изменениях нагрузки на двигатель и скорости машины. А осенью без кондиционера тяжеловато, стекла потеют при первой же возможности.

С ресурсом салона все печально. К пробегу в сотню тысяч машина выглядит, как старые Жигули: облезлый руль и засаленные обшивки сидений, затертый пластик дверных карт, подтертые кнопки… Люфты кнопок, подрулевых переключателей, рулевой колонки, ручек климата заметно возрастают и уже откровенно мешают нормально управлять автомобилем.

Ситуацию, разумеется, можно подправить химчисткой и заменой изношенных элементов, благо выбор имеется. Жаль, что, по наблюдениям, мало кто из тигговодов этим занимается.

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Электрика

Достаточно раз увидеть проводку салона Tiggo во «вскрытом» виде, и будет понятно, что жизнь обладателя такой машины никогда не будет скучной. Проводка смотрится так, будто ее на заводе взяли б/у от другой машины и попытались восстановить. Тонкие ломкие проводочки плохо скручены в жилы, почему-то активно применяется обычная пластиковая изолента для «усиления». Разъемы сплошь негерметичные, из грубого пластика с весьма сомнительной фиксацией.

Жгут проводов панели крепится на саму панель при сборке машины, что добавляет ему лишних вибраций. Гофры в моторном отсеке и в дверях негерметичны, собирают внутрь пыль и грязь, и в итоге ресурс проводки сокращается, изоляция протирается.

Контактные группы блока подрулевых переключателей, замка зажигания, блока стеклоподъемников после трех лет эксплуатации могут попросить ласки и смазки. Концевые выключатели тормоза и сцепления откровенно слабы.

Датчики – отдельная проблема. Датчики температуры антифриза, положения дроссельной заслонки, давления масла, а также лямбда-сенсоры служат на удивление мало. Да и электронный дроссель на новых моторах тоже недолговечен, хотя на вид – вполне приличный Bosch. И тем не менее внутри – грязь и сбои уже к 100-150 тысячам пробега. Да, и не забывайте про свечные провода – это расходник на любом моторе, притом что сами модули зажигания довольно крепкие. Блоки коммутации, реле и бензонасос тоже не особенно качественные.

В общем, проблемы с электроникой встречаются часто. То поворотники откажут, то фары, то подсветка, то уровень топлива вдруг зависит от скорости, то АБС внезапно начинает срабатывать на ровном месте, то мотор не запускается...

Интересно, что ресурс генератора достаточно приличный, свои 150 тысяч и более он ходит, а зарядку не держит чаще всего из-за поломок проводки.

Без того не слишком радостная картина осложняется качеством китайских схем электросистемы. Качество перевода, привязка к комплектациям и цветам весьма приблизительны. Версии блоков и их начинка могут сильно отличаться от ожидаемых. В общем, в лучшем случае это можно назвать сюрпризами, в худшем – минным полем.

Промежуточный итог

Учитывая явные проблемы с качеством кузовного металла и окраски, чем новее будет Тигго, тем лучше. Желательно брать Tiggo 3 после 2014 года, когда антикоррозийный слой есть хотя бы снаружи, пусть и тоньше, чем хотелось бы. Более старые машины, скорее всего, довольно быстро нужно будет варить. Салон непритязателен, местами даже неприятен, но проблем вряд ли доставит. Электрика ломучая, хотя и из дешёвых компонентов, так что при обслуживании не разорит. Чтобы составить полное впечатление, во второй части изучим проблемы ходовой части, трансмиссии и моторов.