Mark II – из категории машин, которые называют «легендарными» даже те, кто никогда на них не ездил. В пору «высокого» рубля и низких пошлин их завозили достаточно массово, и хотя большинство уже сгнило или, по классическому сценарию, было «намотано на столб» в боковом скольжении, кое-что осталось. Сегодня разбираем потенциальные проблемы самого последнего из «Марков» – Х110, который выпускался в первой половине 2000-х. В первой части коснемся проблем кузова, салона и электрики, а во второй – ходовой части, трансмиссии и моторов.

Истоки и техника



Не станем рассказывать тут историю всех поколений модели, начиная с Corona Mark II из конца 60-х, остановимся на собственно Х110. В этом поколении у Марка больше не было близнецов Cresta и Chaser, зато появился странноватый родственник Verossa, который должен был заменить их, но продавался вяло. Шасси Х110 сильно унифицировано с более старыми поколениями Марков, а также с Crown S170.

Кузов машины стальной, с продольно расположенными двигателями и классической компоновкой. Помимо заднего возможен и полный привод. Подвески – спереди двухрычажная, сзади многорычажная.

Моторы – только рядные шестерки от 2 до 2,5 литров, как простые с распределенным впрыском, так и «непосредственные» с наддувом. Коробки – 4- и 5-ступенчатые гидромеханические АКП и 5-ступенчатая механика. Кузова – классический седан (не хардтоп, как прежние Марки) и универсал.

Таймлайн

Апрель 2000 года. Модель представлена публике на Токийском автосалоне и в фирменных центрах.

Октябрь 2000 года. Начало продаж.

Январь 2002 года. Представлен универсал Blit.

Ноябрь 2004 года. Окончание продаж машин в кузове седан.

Июнь 2007 года. Окончание продаж Blit.

Кузов

Внешние панели

Основная масса машин выглядит достаточно бодро, особенно если покупать ее в традиционных местах обитания Марков – на югах или в Сибири. Если же вы покупаете питерский или московский автомобиль, то шансы на проблемный кузов достаточно велики.

Гнилые пороги, передние крылья, рамка лобового по верхней кромке, задние арки, двери. Все эти места хорошо знают все бывалые владельцы – там чаще всего вылезает ржавчина. Но вряд ли вы найдете в продаже машину, которая выглядит сильно гнилой. Причина проста. Двери, капоты и крылья в цвет, а также отрезы носовой части и отрезанные четверти на Mark II в 110-м кузове все еще очень недороги, что позволяет поддерживать машину во внешне живом состоянии сравнительно недорого.

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Реальное состояние кузова можно понять, только оценив пороги, рамку лобового стекла и внутренние полости. Пороги частенько снаружи закиданы «шпаклей» и залиты антигравием, иногда переварены типичным марковским методом, с отрезом от кромки задней арки. Форма у родной детали достаточно затейливая, вырезать её «как надо» муторно, пришлось бы разобрать половину кузова.

Сгнивают они в основном изнутри. Грязь накапливается, начиная с задней части, сильно страдает кормовая часть усилителя порога – он может просто отсутствовать на половину своей высоты. Причина в слабоватом металле и не лучшем выборе системы вентиляции, с заглушками в торцах. У грамотного владельца порог «пролит» антикором, и коррозия будет идти медленно, но машина давно «пошла в народ». Основная масса марководов не очень-то разбирается в нюансах антикоррозийной обработки и успешно доводит машину до переварки.

Коррозия верхнего шва рамки лобового стекла лечится отсверливанием панели крыши, что не очень дешево, хотя сами панели пока есть в наличии.

Передние крылья на стыке с фарой и бампером облезают, а кромка арки гниет изнутри. Но основная проблема с ними – сгнивающие ушки крепежа. На заниженных машинах крыло – это вообще расходный материал. Владельцы стенсовых Марков – основные потребители крыльев, и многие обычные владельцы их за то недолюбливают. Что неудивительно: у нормального владельца комплект крыльев с распила служит примерно три-пять лет, а у стенсера – сезон или меньше.

Двери понемногу облезают по нижней кромке, да и рамка сверху, бывает, вспухает, но в целом они держатся хорошо, да и навесные детали сменить не проблема. А вот задние арки держатся не сказать, чтоб хорошо, но при вовремя проводимых подкрасках все будет нормально. Внутренних очагов коррозии у ухоженных машин нет, ну а если снаружи арка раскатана, а внутренняя повреждена, то скорее всего владелец знал, на что идет.

Еще на Марках часто стоят пластиковые обвесы – как оригинальные, так и реплики. Увы, даже заводские пластмасски закреплены так себе, а «колхозные» – и того хуже. Естественно, без снятия состояние порогов определить невозможно, что затрудняет диагностику. Нередко под пластиком «всё плохо».

Ну и, конечно же, нужно понимать, что почти все Марки – битые. Привод задний, моторы мощные, ESP часто бывает неисправной (например, в результате не слишком удачной замены двигателя), а кузовные элементы стоят недорого. В зоне риска, к сожалению, даже маломощные модификации с 2-литровым мотором. Но есть и хорошие новости: восстановление после ДТП не всегда делается плохо.

Ещё Марки, как многие знают, бывают «конструкторами» и «распилами». Будучи отлично осведомленными о дальневосточных традициях ввоза, инспекторы в МРЭО знают, куда смотреть и как проверять. Вдаваться в подробности и разницу между различными категориями нелегально ввезенных автомобилей здесь не будем: просто знайте, что в лучшем случае вас ожидает постановка на учёт через суд, а в худшем – уголовное дело. Поэтому лучше не только внимательно изучить ПТС, но и договориться о передаче денег продавцу после того, как машина пройдёт осмотр в ГИБДД.

Снизу

Помимо уже упомянутых порогов больших проблем обычно нет. Беда с выгнившей внутренней аркой кузова касается в основном машин стенсеров или очень неухоженных экземпляров, и по большому счету это лечится не так уж дорого. Железо стоит копейки, а колхозно заварить обойдется не сильно дорого.

В основном кузов снизу обычно довольно живой, с проявлениями коррозии только по швам, особенно в задней части, у мест креплений подрамника, с коррозией самого заднего подрамника и плохо вентилируемых зон перед задней осью и в бамперах.

Еще страдает «телевизор» – передняя панель кузова, которой чаще всего достается при мелких ДТП. Заодно можно часто найти повреждения на стыке внутренней арки переднего колеса и брызговика моторного отсека: шов сравнительно легко разгерметизируется и медленно, но верно подгнивает. Разгерметизация шва верхнего лонжерона-усилителя у стыка с передней стойкой крыши штука – неприятная, но часто обходится без видимой коррозии, надо просто переложить герметик. Но лучше зачистить и не забыть залить внутренние полости антикором.

Поверхностная коррозия чашек подвески спереди и опоры амортизатора сзади тоже не редкость, но угрозы целостности кузова они вряд ли представляют. Все же кузов хорошо продуман, кроме порогов тут нет элементов, накапливающих грязь и гниющих быстро. Окрашен он тоже хорошо, сколы и коррозия по кромкам – редкость, гниль обычно появляется из стыков и швов.

Оборудование кузова

Нельзя сказать, что Mark II совсем уж идеален. У него и фары пескоструятся очень хорошо, потому что пластик совсем мягкий, и крепления бамперов отнюдь не вечные, и ломучие кронштейны под фарами приходится иногда менять, и молдинги расслаиваются со временем. Но все эти детали элементарно меняются, на разборе их много в любом виде и состоянии. Владельцы часто меняют живое на живое просто потому, что захотели освежить внешний вид, подобрали элементы обвесов новой серии и т. д.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Кузов Передняя фара 26 247 SAT 7 770 Стекло лобовое Нет в продаже KMK 5 273 XYG 7 715 Крыло переднее 24 306 Нет в продаже Бампер передний 37 241 SAT 12 884 Капот 24 103 Нет в продаже TYG 7 600 / 9 886

Салон

Несмотря на возраст, салоны держатся неплохо благодаря высокому качеству материалов – и пластика, и кожи, и ткани. Перфекционисты назовут кучу элементов, которые приходится менять со временем. Например, стекло приборной панели, блок рычагов открывания багажника и топливозаливной горловины, кнопки стеклоподъемников, накладки на пороги, кнопки климат-контроля и накладки центральной консоли вокруг рычага АКП. Большинство такие мелочи обычно не замечает, хотя при желании, как уже было сказано, на Марк можно найти буквально всё и недорого.

Чемпионы по ресурсу – тёмные тканевые салоны. Светлые кожаные выглядят богато, но проигрывают по износостойкости. Спустя 15-20 лет такой салон требует обычно качественной химчистки – с промывкой покрытия дверных карт, всех накладок и щелей и чисткой, глажкой и подкраской сидений. Сама кожа грубая и крепкая, но краска облезает узкими полосками в местах изгибов, обнажая более темную основу, крошится на нагруженных местах. В приступе фанатизма можно вообще купить велюровый комплектный салон от топовой комплектации iR-V – за вариант в хорошем состоянии сейчас просят около 400 евро.

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Хотелось бы сказать, что все очень надежно, но… ресурс многих элементов конечен. Например, изнашиваются электроприводы водительского сиденья – японцы очень любят опцию «комфортный вход», а вот ставить мощные приводы не хотят. Приводы стеклоподъемников могут поскрипывать, а то и отказывать. Или вот, например, актуаторы заслонок климат-контроля изнашиваются точно так же, как на европейских авто.

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Правда, тут уже частенько вылезает другая крайность в обслуживании японских авто. Печку могут попробовать заменить целиком, лишь бы не снимать копеечные привода. С разборкой салона, снятием поперечной трубы и т. д. Купить актуаторы заслонок отдельно сложнее, чем блок печки в сборе. Еще одним аргументом в пользу масштабного вмешательства будет загрязнение радиатора печки. Он частенько бывает забит и толком не работает. При этом возможна промывка, но это долго – сервис чаще меняет на новый или б/у. Кстати, если меняют только блок радиатора, без трубок, то трубки завальцовывают по месту простейшими средствами, например, отверткой и молотком. Как вы понимаете, это не очень надежно. Как и, скажем, целиком замененная дверь (лишь бы не снимать стекло) с соединениями проводов на скрутках.

Электрика

Электрика, если не было масштабных обновлений, серьезных проблем не доставляет. Но поскольку машины, как уже было сказано, обычно чинят крупноблочными внедрениями, то проблем хватает. Например, неправильно подобранная коса при установке бортовой мультимедийной системы Multivision может приводить к отвалу климата, приборной панели и не только.

Даже нештатная магнитола может создавать проблемы. Знатоки модели знают про легендарный резистор 120 Ом, который надо иногда менять, поскольку он отгорает. Блок управления климатом бывает в нескольких исполнениях, почему-то ценится тот, что с функцией swing – меняющимся направлением обдува, по легенде у него более надежные кнопки и меньше глюков.

В общем, если у сервисменов руки были достаточно прямые, а подбор деталей с распила – корректный, то больших проблем быть не должно. Ну а если чинили кое-как, методом тыка, то результат закономерен.

Промежуточный итог

Пока по всему получается, что 15-20-летние Марки, если были ввезены легально, не были сильно биты или уколхожены, могут вполне себе ещё сохраниться. Кузов потенциально крепкий, салон держит марку сотнями тысяч километров, электрика сравнительно проста. В следующей части будем разбираться в тонкостях ходовой части, трансмиссии и моторов.