Первые тесты Audi RS3 Sportback: ураганная динамика и цепкое шасси

Audi в текущем году представила рестайлинговую версию хот-хэтча RS Sportback. Первые экземпляры этой модели побывали на тест-драйвах у зарубежных коллег, которые сделали о них свои выводы. Портал Колёса.ру представляет своим читателям небольшой дайджест, благодаря которому можно узнать, чего стоит этот автомобиль.

Обозреватели британского издания Autocar в первую очередь похвалили дизайнеров Audi за то, что новый RS3 Sportback не пытается казаться большим, в отличие от Volkswagen Jetta, Skoda Rapid или Vauxhall Belmont, у которых узкая колёсная база и длинные, широкие кузова. Благодаря этому Audi RS3 Sportback выглядит очень гармонично.

1 / 2 На фото: Audi RS3 Sportback 2 / 2 На фото: Audi RS3 Sportback

Под капотом у RS3 Sportback располагается рядная турбированная «пятёрка» объёмом в 2,5 литра и отдачей в 395 лошадиных сил. Благодаря тому, что весит автомобиль меньше, чем BMW M2 и Mercedes-AMG A45, динамика автомобиля действительно завораживает. Мало того, что мотор звучит великолепно (поскольку это, по сути, половинка от V10), так ещё и при разгоне возникает такие перегрузки, что смартфоны теряют сигнал 4G. Просто-таки цунами, — пишут обозреватели.

С шасси всё тоже в порядке, поскольку нет ощущения того, что оно пасует перед мотором и трансмиссией. В поворотах, когда резко давишь на педаль газа, электроника делает всё верно – перераспределяет тягу на заднее внешнее колесо, помогая хот-хэтчу побороть недостаточную «поворачиваемость». Приблизительно схожими повадками обладает и новый RS5. Подвеска уверенно делает своё дело, но, тем не менее, избавиться от жёсткости до конца не получилось. Хотя в режиме Comfort автомобиль обладает неплохой плавностью хода.

А вот рулевое управление похвалы не удостоилось: как в режиме Dynamic, так и в режиме Comfort ситуация могла бы быть лучше, поскольку далеко не всегда ощущения на руле соответствуют ситуации.

1 / 2 На фото: Audi RS3 Sportback 2 / 2 На фото: Audi RS3 Sportback

Семискоростной «автомат» S-Tronic хоть и быстр, но работает далеко не всегда плавно. Кроме того, подрулевые лепестки продолжают оставаться слишком маленькими.

Обозреватели издания Motortrend похвалили мотор RS3: в отличие от «турбочетвёрок» конкурентов, 400-сильная «турбопятёрка» Audi обладает максимальной мощностью в широком диапазоне оборотов, благодаря чему не нужно волноваться за то, что тяги при обгоне не хватит. По звуку мотор напоминает большой «атмосферник» американского суперкара Dodge Viper, да и мощности у мотора Audi практически столько же. Тем не менее, турболаг всё-таки присутствует.

Коробка передач S-Tronic по своим повадкам похожа на PDK Porsche, но при сбросе газа всё-таки наблюдаются некоторые рывки. Но вот разгонная динамика действительно впечатляет – 3,8 секунд до 100 километров в час.

1 / 2 На фото: салон Audi RS3 Sportback 2 / 2 На фото: салон Audi RS3 Sportback

В быстрых поворотах RS3 уверенно держится заданной траектории, но вот в медленных поворотах возникает недостаточная «поворачиваемость». Впрочем, стоит только перевести автомобиль в режим Dynamic, и резкое нажатие на педаль газа приводит к тому, что он быстро ввинчивается в медленный поворот как раллийный болид на асфальтовом спецучастке.

В целом обозреватели констатируют, что на гоночном треке преимущество будет на стороне BMW M2, тогда как в повседневной жизни, Audi RS3 будет лучшим выбором не только в споре с баварской моделью, но и в споре с Mercedes-AMG CLA45.

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