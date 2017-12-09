Первые тесты DS 7 Crossback: тесный салон и перегруженная приборная панель

Премиальная марка DS недавно начала выводить свой флагманский кроссовер DS 7 Crossback на рынки стран Европы. Первые экземпляры побывали у наших зарубежных коллег на тест-драйвах, и мы публикуем самые интересные мысли наших коллег о том, чего ждать от новинки в рамках своеобразного дайджеста.

Обозреватели британского издания Autocar в первую очередь отметили, что новинка с визуальной точки зрения обязана своим немецким конкурентам из Ингольштадта и выглядит под стать конкурентам.

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Кросс не разочарует покупателей качеством материалов салона: всё сделано изысканно и качественно. Однако спереди места немного, подушки сидений жёсткие и плосковатые, а цифровая приборная панель перегружена различной информацией, которая в повседневной жизни не очень-то и нужна. В защиту кроссовера журналисты отмечают, что на заднем ряду места больше, чем у конкурентов, а багажник обладает внушительным объёмом в 555 литров.

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На ходу кроссовер хорош: «гидропневма» отлично справляется со своими обязанностями даже на дисках R20, но на стандартных колёсах R19, по мнению коллег, кроссовер прибавил бы в плавности хода. На ходу кроссовер прекрасен: крены минимальные, рулевое управление информативное и в меру увесистое.

Электронные «помощники» – это минус кроссовера. Система удержания полосы ведёт себя через чур суетливо, круиз-контроль тоже не совершенен и проигрывает по функциональности аналогичным решениям в автомобилях конкурентов. Разрешение камеры ночного видения тоже не порадует.

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Обозреватели тестировали кроссовер с турбодизелем объёмом в два литра и отдачей в 178 лошадиных сил, который работает с восьмискоростным «автоматом». Тяга у дизеля отличная, он отлично изолирован от салона, и под небольшими нагрузками его практически не слышно. Но стоит его раскрутить свыше 3500 оборотов и нажать газ в пол, как его шум становится очень неприятным. К «автомату» при плавном движении претензий нет, однако он не лучшим образом отрабатывает при активных разгонах и торможениях.

Обозреватели издания Topgear оценили салон кроссовера. Кожа, металл, дисплеи – всё на высоте. Внутри возникает ощущение, что сидишь в отеле.

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Подвеска у автомобиля уникальная – гидропневматическая, и жёсткость стоек регулируется автоматически бортовой электроникой, которая оценивает дорожное полотно при помощи камеры. Едет кроссовер по премиальному – релаксово.

Система ночного видения работает почта так же, как и у конкурентов – Volvo и Mercedes-Benz, но у немцев она развита лучше, пишут обозреватели.

Дизельная турбочетвёрка объёмом в два литра под нагрузкой ощутимо шумит, а «автомат» работает этом режиме нерасторопно. С подрулевыми лепестками можно переключаться быстрее, но они неудобные.

Переводить электронику мотора и коробки передач в режим Sport не нужно, уверены обозреватели. Мотор начинает беспощадно шуметь, а динамики от этого практически не прибавляется. Не для этого создавался этот кроссовер, уверены обозреватели.

Другое дело – турбочетвёрка объёмом в 1,6 литра отдачей в 225 лошадиных сил. На 5 000 оборотах мотор звучит «сладко», и лишь немного похрипывает в районе 6 000 оборотов. «Автомат» с ним работает аккуратнее, к тому же, бензиновая версия легче дизельной на 100 килограмм, и это ощущается в поворотах.

В целом же обозреватели сошлись во мнении, что новый премиальный французский кроссовер нужно эксплуатировать в комфортном режиме, и избегать нужно не только режима Sport, но и Normal.

А вот то, как его примет рынок — покажет время, но премиальные задатки у него, безусловно, есть.

Ранее Колёса.ру сообщали, что DS разрабатывает новый компактный кроссовер.