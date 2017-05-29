Первые тесты Opel Crossland X: шустрый кроссовер с валкой подвеской

Opel в январе текущего года представил наследника минивэна Meriva – компактный кроссовер Crossland X, который обладает чуть более высоким клиренсом, ярко выраженным капотом и лёгкими внедорожными "нотками". Поскольку в России немало поклонников этой марки, мы решили составить дайджест из мнений наших британских коллег об этом автомобиле. Лишь напомним нашим читателям, что автомобили Opel известны в Великобритании под маркой Vauxhall.

Обозреватели британского журнала Carmagazine сев за руль кроссовера сразу обратили внимание на неуверенную работу подвески. На прямой Crossland X раскачивается, тогда как в поворотах существенно кренится. Из-за этого пропадает какое-либо желание ехать на нём быстро.

1 / 2 На фото: Vauxhall Crossland X 2 / 2 На фото: Vauxhall Crossland X

А вот рулевое управление работает отлично: автомобиль слушается руля чётко, присутствует хорошая обратная отдача.

Трёхцилиндровый турбированный мотор объёмом в 1,2 литра и отдачей в 128 лошадиных сил в паре с шестискоростной «механикой» работает «увлекательно».

В Великобритании за комплектацию с 80-сильным атмосферным двигателем, семидюймовой мультимедийной системой (с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay), круиз-контролем, датчиками света и дождя просят 16 555 фунтов (приблизительно 1 199 700 рублей в эквиваленте), что по мнению обозревателей «впечатляюще» (в позитивном понимании этого слова). А вот за шустрый 128-сильный мотор придётся доплатить 1 735 фунтов.

1 / 2 На фото: Vauxhall Crossland X 2 / 2 На фото: Vauxhall Crossland X

Коллеги из издания Whatcar заметили, что окна у Crossland X ниже, чем у Mokka X, благодаря чему у него лучше обзорность. 108-сильная модификация трёхцилиндрового мотора делает его вполне прытким, тогда как 98-сильный турбодизель объёмом в 1,6 литра страдает от дефицита мощности, чего не скажешь о его 118-сильной версии. Механическая коробка передач не обладает достаточной чёткостью, хотя педальный узел у кроссовера очень информативный.

В плане работы подвески обозреватели Whatcar полностью согласились со своими коллегами из Carmagazine. А вот рулевое управление отрабатывает хорошо лишь на маленьких скоростях: на трассе недостаточно обратной связи. Досталось и пресловутой подвеске — присутствуют сильные крены.

Сидения обозревателям не понравились. Плохая поддержка в области поясницы приводит к тому, что после часа за рулём может заболеть спина.

1 / 3 На фото: салон Vauxhall Crossland X 2 / 3 На фото: салон Vauxhall Crossland X 3 / 3 На фото: багажный отсек Vauxhall Crossland X

В целом же обозреватели сошлись во мнении, что за свои деньги Crossland X неплох. Но если водитель хочет испытывать от небольшого кроссовера больше «фана», то выбор стоит остановить на конкурентах.

Ранее Колёса.ру сообщали, что в линейке автомобилей Opel появился флагманский кроссовер.