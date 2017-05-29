Первые тесты Opel Crossland X: шустрый кроссовер с валкой подвеской

Обозреватели британского журнала Carmagazine сев за руль кроссовера сразу обратили внимание на неуверенную работу подвески. На прямой Crossland X раскачивается, тогда как в поворотах существенно кренится. Из-за этого пропадает какое-либо желание ехать на нём быстро.
А вот рулевое управление работает отлично: автомобиль слушается руля чётко, присутствует хорошая обратная отдача.
Трёхцилиндровый турбированный мотор объёмом в 1,2 литра и отдачей в 128 лошадиных сил в паре с шестискоростной «механикой» работает «увлекательно».
В Великобритании за комплектацию с 80-сильным атмосферным двигателем, семидюймовой мультимедийной системой (с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay), круиз-контролем, датчиками света и дождя просят 16 555 фунтов (приблизительно 1 199 700 рублей в эквиваленте), что по мнению обозревателей «впечатляюще» (в позитивном понимании этого слова). А вот за шустрый 128-сильный мотор придётся доплатить 1 735 фунтов.
Коллеги из издания Whatcar заметили, что окна у Crossland X ниже, чем у Mokka X, благодаря чему у него лучше обзорность. 108-сильная модификация трёхцилиндрового мотора делает его вполне прытким, тогда как 98-сильный турбодизель объёмом в 1,6 литра страдает от дефицита мощности, чего не скажешь о его 118-сильной версии. Механическая коробка передач не обладает достаточной чёткостью, хотя педальный узел у кроссовера очень информативный.
В плане работы подвески обозреватели Whatcar полностью согласились со своими коллегами из Carmagazine. А вот рулевое управление отрабатывает хорошо лишь на маленьких скоростях: на трассе недостаточно обратной связи. Досталось и пресловутой подвеске — присутствуют сильные крены.
Сидения обозревателям не понравились. Плохая поддержка в области поясницы приводит к тому, что после часа за рулём может заболеть спина.
В целом же обозреватели сошлись во мнении, что за свои деньги Crossland X неплох. Но если водитель хочет испытывать от небольшого кроссовера больше «фана», то выбор стоит остановить на конкурентах.
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Жаль, нам такой не светит.