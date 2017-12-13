Первые тесты прототипа кроссовера Lynk&Co 01: уверенные повадки, но дёрганный «робот»

Принадлежащий концерну Geely Automobile китайский бренд Lynk&Co пару недель назад стартовал продажи своего первого кроссовера 01. Этот автомобиль очень интересен тем, что построен на базе шасси CMA, которое послужило основой для компактного кроссовера Volvo XC40, и в будущем он будет продаваться на европейском рынке. Наши зарубежные коллеги смогли протестировать предсерийный прототип новинки на гоночном треке (немного необычно для кроссоверов, но тем не менее), ну а мы решили создавать краткий дайджест, основанный на главных тезисах зарубежных коллег об этом автомобиле.

Обозреватели британского журнала Autocar в первую очередь отметили, что Lynk&Co 01 спереди выглядит в духе Nissan Juke и Porsche Macan. Но обвинить марку в подражании не получится, уверены коллеги, поскольку в дизайне китайского кроссовера присутствует изрядная доля аутентичности.

Под капотом у кроссовера могут располагаться турбированные бензиновые «четвёрки» объёмом в 1,5-2,0 литра с отдачей в 148-188 лошадиных сил. Более мощный мотор обладает точно таким же звуком, как и мотор Volvo, но на педаль газа он реагирует чуть активнее. А вот семискоростной двухдисковый «автомат» не порадовал. Работает коробка очень нервно, и в тех ситуациях, когда нужно плавно разгоняться «в натяг», коробка склонна к неадекватному кик-дауну, в результате чего кроссовер пинается, а подрулевых лепестков нет, что только усугубляет ситуацию.

На гоночном треке шасси ведёт себя своеобразно. Несмотря на хороший зацеп, в поворотах возникают существенные крены, и «морда» кроссовера слегка «плывёт» мимо апекса даже в том случае, если не касаться педали газа. Но на европейском рынке автомобиль будет продаваться с иными настройками подвески – более жёсткими. После приличного количества кругов начинают вибрировать тормоза, но на дорогах общего пользования, вероятно, таких проблем не будет.

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Рулевое управление у кроссовера предсказуемое и точное, но ему слегка не хватает обратной связи.

В салоне кроссовер выглядит достаточно убедительно благодаря стильному интерьеру, и поначалу возникает ощущение, что он необычно дорогой как для автомобиля из Поднебесной. Но познакомившись с ним поближе, обозреватели Autocar всё же поняли, что многие глянцевые элементы – это всего лишь пластик, а не металл.

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Обозреватели британского издания Autoexpress оценили встроенную возможность электронного ключа Lynk&Co 01, который можно связать со смартфоном через фирменное приложение, и благодаря которому можно дать контроль над автомобилем знакомому человеку.

Большой 10,2-дюймовый экран мультимедийный системы – это то, чем Lynk&Co 01 отличается от Volvo. У XC40 она более консервативная, но нельзя сказать, что у Lynk&Co 01 она перегруженная, наоборот: всё понятно на интуитивном уровне, и выглядит она очень достойно, но у «немцев» «мультимедийка» работает шустрее.

По мнению коллег из Autoexpress, управляется китайский кроссовер острее, чем Volvo XC40. По меркам кроссоверов, кренов в поворотах немного, а рулевое управление порадует точностью и хорошим весом. Но обратной связи не очень много.

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В целом же коллеги сошлись во мнении, что Lynk&Co 01 – это кроссовер, который на голову превосходит своих китайских конкурентов, и остаётся только сожалеть, что его дебют на европейском рынке состоится аж в 2019 году.

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что кроссовер Lynk&Co 01 собрал 6 000 заказов за 137 секунд.