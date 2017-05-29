Как заявили в Росстандарте, причиной отзыва является дефект троса замка, который может повлиять на нормальную эксплуатацию автомобиля. Более подробного описания проблемы, не предоставили.
Традиционно владельцы дефектных автомобилей будут уведомлены о необходимости посещения автосервиса по телефону и при помощи рассылки информационных писем. Список VIN-номеров Ситроенов, подлежащих отзыву, поможет не дожидаясь звонка или письма проверить, попадает ли ваша машина под отзывную кампанию.
«На транспортных средствах Citroen C4 хэтчбек и DS4 будет выполнена проверка и установка защиты, которая препятствует коррозии и обеспечивает надежное крепление троса замка капота к обшивке капота», — рассказали в Росстандарте. Все работы будут проведены бесплатно.
Напомним, ранее Citroen объявила об отзыве седанов C4. Причиной кампании послужило несоответствие системы дневного освещения требованиям действующего законодательства РФ.
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