Росстандарт сообщил, что отзыву подлежат 30 000 машин указанных моделей, которые были реализованы с января 2011-го по июнь 2016 года.

Как заявили в Росстандарте, причиной отзыва является дефект троса замка, который может повлиять на нормальную эксплуатацию автомобиля. Более подробного описания проблемы, не предоставили.

Традиционно владельцы дефектных автомобилей будут уведомлены о необходимости посещения автосервиса по телефону и при помощи рассылки информационных писем. Список VIN-номеров Ситроенов, подлежащих отзыву, поможет не дожидаясь звонка или письма проверить, попадает ли ваша машина под отзывную кампанию.

«На транспортных средствах Citroen C4 хэтчбек и DS4 будет выполнена проверка и установка защиты, которая препятствует коррозии и обеспечивает надежное крепление троса замка капота к обшивке капота», — рассказали в Росстандарте. Все работы будут проведены бесплатно.

Напомним, ранее Citroen объявила об отзыве седанов C4. Причиной кампании послужило несоответствие системы дневного освещения требованиям действующего законодательства РФ.