Фото «полуторки» УАЗа были опубликованы сообществом RCI в соцсети «ВКонтакте». Как сообщил автор снимков, один из «грузовичков» тестировался на треке, а второй, с рефрижератором, стоял рядом с УАЗ Пикап. Вероятно, автомобили проходят сертификацию на базе «НАМИ».
Ранее «Колёса.ру» неоднократно публиковал фото новой модели УАЗ. На одной из фотографий полуторатонные Карго стояли в заводском цеху.
На данный момент известно, что УАЗ Карго получил удлинённую колёсную базу, усиленную раму, полный привод. Грузовую модификацию оснастят модернизированным патриотовским бензиновым ЗМЗ-409 объёмом 2.7 литра. Ожидается, что также будут доступны заднеприводные и дизельные версии Карго.
Автопроизводитель никаких официальных комментариев относительно сроков по началу серийного производства новинки не озвучивал. Предполагается, что на конвейер УАЗ Карго встанет уже в апреле.
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