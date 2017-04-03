В Сети снова появилось шпионское фото УАЗ Карго грузоподъёмностью до полутора тонн. На этот раз автомобиль был замечен на испытательном полигоне Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ».

Фото «полуторки» УАЗа были опубликованы сообществом RCI в соцсети «ВКонтакте». Как сообщил автор снимков, один из «грузовичков» тестировался на треке, а второй, с рефрижератором, стоял рядом с УАЗ Пикап. Вероятно, автомобили проходят сертификацию на базе «НАМИ».

Ранее «Колёса.ру» неоднократно публиковал фото новой модели УАЗ. На одной из фотографий полуторатонные Карго стояли в заводском цеху.

На данный момент известно, что УАЗ Карго получил удлинённую колёсную базу, усиленную раму, полный привод. Грузовую модификацию оснастят модернизированным патриотовским бензиновым ЗМЗ-409 объёмом 2.7 литра. Ожидается, что также будут доступны заднеприводные и дизельные версии Карго.

Автопроизводитель никаких официальных комментариев относительно сроков по началу серийного производства новинки не озвучивал. Предполагается, что на конвейер УАЗ Карго встанет уже в апреле.