О предлагаемых Министерством финансов РФ изменениях стало известно недавно. В их число входят не только обсуждаемые ранее варианты с разным покрытием (до 2 000 000 рублей), а также возможность купить полис сроком более года, но и предоставление страховщикам права снижать тарифы: самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, которые утверждает ЦБ.

По мнению заместителя генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игоря Иванова, проект Минфина по реформированию ОСАГО является «крайне неудачным». Как сообщает РБК, он отметил, что «последствия его реализации могут быть очень печальными для рынка». Он не согласен с отменой территориальных коэффициентов, а также с невозможностью повысить базовый тариф.

«В первую очередь тревожит то, что предлагается дать возможность выбирать полисы как стандартные, так и с увеличенным лимитом, при том что государство сохраняет за собой право устанавливать тарифы», — комментирует он. Игорь Иванов предположил, что дорогие полисы с лимитом в два миллиона рублей будут покупать «исключительно мошенники». «И мы будем бессильны, поскольку у нас не будет инструмента для защиты в виде повышения тарифов», — отметил эксперт.

По мнению генерального директора «АльфаСтрахование» Владимира Скворцова, ОСАГО помог бы переход на полностью освобождённый от регулирования тариф, «позволяющий учитывать максимум информации о рисках, качестве вождения, опыте и стаже водителя, его автомобиле – по принципу справедливой тарификации, исходя из персональных данных и личных особенностей каждого водителя».

О необходимости реформ говорит глава дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. «Что касается вариантов расширенных лимитов, то идея [Минфина – примечание редакции] вообще не понятна, если учесть, что большая часть убытков урегулируется по системе прямого возмещения. То есть пострадавший обращается в свою страховую компанию, но убыток оплачивается по условиям полиса другой компании, компании ответчика. Таким образом, покупая расширенный лимит, вы покупаете его не для себя, а для пострадавшего», — пояснил он.

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