Porsche покидает гоночную серию WEC и планирует войти в Формулу E

В рамках следования своей новой стратегии, Porsche отказалась от участия в самой дорогой и престижной категории мирового чемпионата гонок на выносливость, но уже через несколько лет заводская команда дебютирует в серии, где обкатываются полностью электрические технологии.

Как сообщает пресс-служба марки, заводская команда Porsche по окончанию текущего сезона покидает чемпионат мира в гонках на выносливость FIA WEC, причём речь идёт о самой престижной категории LMP1, которая известна в первую очередь легендарной гонкой «24 часа Ле-Мана». Такое решение связано с новой стратегией Porsche, в рамках которой марка собирается усилить свои позиции в чемпионатах, где активно присутствуют электрические технологии. Следствием этого станет участие Porsche в чемпионате Формула Е с 2019 года.

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Михаэль Штайнер, член правления Porsche AG, отвечающий за разработки, прокомментировал такое решение следующим образом:

Участие в Формуле E является логическим следствием работы над Mission E. Все большая свобода регламента с допуском индивидуальных разработок делает Формулу E привлекательной для нас. Porsche работает с альтернативными и инновационными концепциями привода. Формула E является для нас уникальной конкурентной средой, которая позволит двигать вперед разработки высокопроизводительных автомобилей в таких областях, как экологичность, экономичность и соответствие принципам устойчивого развития.

Работа над болидом Формулы Е Porsche начнёт уже в текущем году.

Впрочем, немцы не собираются полностью уходить из гонок на выносливость, и будут расширять своё присутствие в категории GT, где марку представляет болид 911 RSR.

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Категорию LMP1 Porsche покидает с высоко поднятой головой: в последние два года марка выиграла как заводской, так и личный зачёт.

Ранее Колёса.ру сообщали, что Porsche представила мощнейший 911-й за всю историю.