Porsche предлагает подписаться на свои автомобили

Подписка подразумевает фиксированную ежемесячную плату, в стоимость которой входит страховка, мойка и обслуживание автомобиля. Новая программа получила название Porsche Passport и будет сначала доступна только в Атланте. Запуск запланирован на ноябрь текущего года.

Сначала клиенты смогут выбрать один из двух вариантов подписки – Launch и Accelerate за 2 000 и 3 000 долларов в месяц, соответственно. Стартовый вариант подписки предоставляет доступ к моделям: 718 Boxster, Cayman S, Macan S и Cayenne, а вариант подороже распространяется уже на 22 модели, включая автомобили из Launch, а также Porsche 911 Carrera S, Panamera 4S, Macan GTS, Cayenne S E-Hybrid и прочие.

Клиент, пожелавший воспользоваться программой Porsche Passport, должен внести единоразовый взнос в размере 500 долларов и пройти проверку кредитной истории. После выполнения этих шагов становится доступен заказ автомобиля по определенному адресу, обмен и возврат автомобилей с помощью специального приложения.

Реализацией программной платформы сервиса подписки занимается компания Clutch Technologies, с которой у Porsche заключено соглашение. Кстати, у Clutch имеются схожие сервисы в ряде штатов, с помощью которых можно арендовать автомобили.

Ранее компания Volvo анонсировала запуск абонентского сервиса, предусматривающего владение автомобилем с помощью ежемесячной платы. Правда, на начальном этапе она будет работать исключительно с кроссовером XC40.