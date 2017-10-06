Премьера “Форсаж 9” перенесена на 2020 год

На официальной странице серии фильмов Fast and Furious (в России — “Форсаж”) на Facebook опубликовано изображение, на котором указано, что новая девятая часть экшн-фильма выйдет 10 апреля 2020 года. Таким образом, премьера отложена на один год. Universal Studios, имеющая права на франшизу, пока не дала официальных объяснений переноса.

С 2001 года и по настоящее время было выпущено уже восемь частей Fast and Furious. Студия Universal Pictures пообещала в соцсетях, что завершит медиафраншизу после съемок десятого эпизода. Седьмая часть “Форсажа” 2015 года, в которой успел сняться актер Пол Уокер, трагически погибший в автомобильной катастрофе в 2013 году, собрала большего всего сборов среди всех фильмов — более 1,5 миллиарда долларов США. У восьмой части доход был уже скромнее — чуть более 1,2 миллиарда долларов. Общие кассовые сборы всех эпизодов уже перевалили за 5 миллиардов долларов. Падение прибыльности налицо, но до точки безубыточности внизу довольно далеко. Так что нас ждет еще две части “эпопеи”.

По слухам, главные актеры Вин Дизель и Дуэйн Джонсон все же согласились на съемки в “Ф9”, несмотря на личный конфликт в период работы над восьмой частью. Также согласилась участвовать и Мишель Родригес, которая добивалась от продюссеров большей толерантности к женщинам в фильме.

Ранее Колёса.ру писали, что звезда «Форсажа» возглавил «Братство маслкаров» Dodge.