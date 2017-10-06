Премия AUTOBEST 2018: стали известны шесть финалистов

В шестерку финалистов престижной европейской автомобильной премии вошли модели Citroën C3 Aircross, Ford Fiesta, Honda Civic, Opel Grandland X, SEAT Ibiza и Volkswagen T-Roc. Они являются номинантами главной категории Best Buy Car of Europe 2018 (Лучший для покупки автомобиль в Европе 2018 года).

1 / 3 Citroën C3 Aircross 2 / 3 Ford Fiesta 3 / 3 Honda Civic

“В этом году не менее шести моделей автомобилей убедили членов жюри включить их в финал. Итак, у нас есть шесть финалистов в главной номинации Best Buy Car of Europe!”, — заявил основатель и председатель организации AUTOBEST Дэн Варди. В соответствии с правилами объединения, жюри может ежегодно менять количество финалистов.

По сегодняшнему случаю организация AUTOBEST даже выпустила логотип «European AUTOBEST 2018 Finalist». Шесть производителей имеют право использовать его во всех своих рекламных кампаниях в преддверии объявления победителя премии 2018 года.

1 / 3 Opel Grandland X 2 / 3 SEAT Ibiza 3 / 3 Volkswagen T-Roc

Жюри конкурса 29 и 30 ноября отправится на полигон Вайрано около Милана для финального теста главной “шестерки”. Там автомобили подвергнутся со стороны журналистов самым сложным испытаниям по вождению.

Премия AUTOBEST считается одной из самых престижных в Европе. В ее жюри входит 31 автомобильный журналист из 15 стран, в том числе и России. При выборе победителя претенденты среди новых моделей автомобилей сравниваются по 13 критериям, таким как цена, дизайн, надежность и т.д.

Напомним, что премию AUTOBEST 2017 выиграл кроссовер SEAT Ateca.