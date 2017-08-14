Специалисты отметили положительную динамику на казахстанском авторынке машин в июле 2017-го по отношению к АППГ.

Казахстанцы в июле 2017 года купили у местных дилеров 4 270 автомобилей, что на 25,6% больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности на покупку автомобилей в прошлом месяце они потратили 28,2 миллиарда тенге, что при пересчёте на российскую валюту эквивалентно 5,09 миллиарда рублей по актуальному курсу.

Специалисты отметили, что официальные продажи по итогам июля текущего года на 6,9% меньше по сравнению с июньским показателем (4 588 единиц было реализовано в течение позапрошлого месяца). По мнению аналитиков, эта тенденция связана с повышением курса доллара и «снижением покупательской способности реальных заработных плат среднего класса населения».

С начала года официальными дилерами был реализован 24 221 автомобиль, что на 5,7% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года. В течение семи месяцев текущего года автомобилисты Казахстана потратили на приобретение новых автомобилей 644,52 миллиона долларов, что соответствует 38,8 миллиарда рублей по актуальному курсу.

В тройке лидеров рейтинга самых популярных брендов казахстанского рынка на первой строчке располагается Toyota (продано 854 машины, что на 0,8% меньше по сравнению с показателем июня). «Серебро» у Lada с результатом 780 машин (почти на 9% меньше). На третьем месте Ravon, его показатель – 415 машин (прирост – 57,8%).

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что российский авторынок в июле показал прирост на 18,6%: продажи новых легковых и лёгких коммерческих машин в стране составили 129 685 экземпляров.