Проект «Кортеж»: показан окончательный дизайн седана

Появилось финальное патентное изображение седана ЕМП-4123, зарегистрированное НАМИ, который выступает генподрядчиком проекта «Кортеж». В рамках последнего разрабатывается единая модульная платформа, на базе которой будет создано целое семейство моделей.

Утверждается, что именно так будет выглядеть серийный автомобиль – изменилась пластика кузовных деталей, отделка и оптика. В данный момент уже имеется несколько собранных седанов. Кстати, мы публиковали снимки кузова одного из этих автомобилей, сделанные на ЛиАЗе.

Предполагается, что седан ЕМП-4123 начнут выпускать серийно ближе к концу 2018 года на мощностях НАМИ в Москве. Под капотом «четырехдверки» будет установлен бензиновый двигатель V8. По предварительным данным, первые машины будут оснащаться моторами Porsche объемом 4,6 литра, а в будущем НАМИ начнет выпускать собственные двигатели объемом 4,4 литра, унифицированные по цилиндропоршневой группе с агрегатами Porsche. В комплекте с ними будет работать девятидиапазонная автоматическая коробка передач KATE отечественного производства и система полного привода.

На начальном этапе планируется выпускать 60 автомобилей в год, а в будущем объемы могут увеличиться до 800 единиц.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о том, что Федеральная служба охраны получит первую партию из 14 серийных автомобилей, включая лимузин.