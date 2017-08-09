Чтобы оплатить проезд по платным дорогам России, водители сейчас могут использовать наличные денежные средства, банковские карты, а также специальные устройства – транспондеры. Однако в будущем у автомобилистов появится ещё одна возможность произвести оплату – с помощью смартфона.

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на слова председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергея Кельбаха. Для того, чтобы произвести оплату с помощью смартфона, понадобится мобильное приложение, которое на данный момент разрабатывается специалистами собственного IT-отдела «Автодора».

Автомобилисты смогут устанавливать приложение на свой смартфон, регистрироваться в личном кабинете, пополнять счёт и таким образом оплачивать проезд на пунктах взимания платы. Сообщается, что работа этого мобильного приложения будет аналогичной транспондеру: то есть у водителей будет возможность проехать ПВП без остановки по специально отведенным для этого полосам (сейчас они используются владельцами автономных электронных устройств для автоматической оплаты проезда).

«В настоящее время счета транспондеров через приложение с личным кабинетом пополняют более 70 000 автолюбителей, — отметил председатель правления госкомпании «Автодор». — Мы попытаемся расширить его функционал, чтобы привязать приложение к тому счёту, с которого производится оплата телефона». О том, когда нововведения вступят в силу, информации пока нет.

Ранее стало известно о том, что штраф за неоплату проезда по платным трассам так и не был введён. Как отметили представители Министерства транспорта РФ, в настоящий момент в России отсутствуют эффективные меры борьбы с «зайцами» на платных автодорогах.