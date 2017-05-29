Снимки закамуфлированного автомобиля опубликовало издание Autocar India. Судя по фото, Scorpio получит иные бамперы, модернизированную головную оптику и новые задние фонари. Кроме того, ожидается, что отдачу дизеля 2.2 увеличат со 120 до 140 л.с.
Дата премьеры обновлённого Mahindra Scorpio пока неизвестна. По предварительным данным, посвежевший рамный внедорожник выйдет на домашний рынок до конца текущего года.
Для дореформенной модели, помимо вышеназванного мотора 2.2, в Индии также доступен дизель 2.5, выдающий 75 л.с. Трансмиссия – пятиступенчатая «механика», привод – задний или полный. В зависимости от комплектации в список оборудования Scorpio могут входить: пара подушек безопасности, ABS, EBD, мультимедийная система с сенсорным экраном.
Цена нынешнего внедорожника в Дели стартует с отметки в 984 000 рупий, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 865 000 рублей по актуальному курсу.
Ране сообщалось о том, что компания Mahindra рассматривает возможность запуска в серию кросс-купе, созданного по мотивам концепта XUV Aero, который был представлен в феврале прошлого года. Новый «паркетник» может получить электрическую силовую установку.
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