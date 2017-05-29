Снимки закамуфлированного автомобиля опубликовало издание Autocar India. Судя по фото, Scorpio получит иные бамперы, модернизированную головную оптику и новые задние фонари. Кроме того, ожидается, что отдачу дизеля 2.2 увеличат со 120 до 140 л.с.

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Дата премьеры обновлённого Mahindra Scorpio пока неизвестна. По предварительным данным, посвежевший рамный внедорожник выйдет на домашний рынок до конца текущего года.

Для дореформенной модели, помимо вышеназванного мотора 2.2, в Индии также доступен дизель 2.5, выдающий 75 л.с. Трансмиссия – пятиступенчатая «механика», привод – задний или полный. В зависимости от комплектации в список оборудования Scorpio могут входить: пара подушек безопасности, ABS, EBD, мультимедийная система с сенсорным экраном.

1 / 3 На фото: дореформенный Mahindra Scorpio 2 / 3 На фото: дореформенный Mahindra Scorpio 3 / 3 На фото: дореформенный Mahindra Scorpio

Цена нынешнего внедорожника в Дели стартует с отметки в 984 000 рупий, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 865 000 рублей по актуальному курсу.

Ране сообщалось о том, что компания Mahindra рассматривает возможность запуска в серию кросс-купе, созданного по мотивам концепта XUV Aero, который был представлен в феврале прошлого года. Новый «паркетник» может получить электрическую силовую установку.