Раскрыт дизайн нового внедорожника Jeep

Новинка американского бренда будет представлена в 2018 году.

Патентные изображения нового семиместного внедорожника Jeep, зарегистрированные в Китайском национальном патентном офисе, опубликовало китайское издание Autohome. Предполагается, что будущая новинка получит название Grand Commander.

1 / 3 Jeep Grand Commander (патентное изображение) 2 / 3 Jeep Grand Commander (патентное изображение) 3 / 3 Jeep Grand Commander (патентное изображение)

Как ожидается, серийный Jeep Grand Commander будет построен на базе концепта Jeep Yuntu, дебют которого состоялся в апреле на Шанхайском автосалоне. Правда, у концептуального внедорожника было шесть индивидуальных кресел, а у серийного, скорее всего, будет посадочная формула 2+3+2. Дизайн передней части модели, судя по картинкам, будет схож с Grand Cherokee.

Напомним, Jeep Yuntu оснащался гибридной силовой установкой с функцией подзарядки от бытовой сети. Серийный Grand Commander, вероятно, получит двухлитровую «четверку» и трехлитровую «шестерку».

Последней новинкой марки Jeep стал внедорожник Wrangler нового поколения, премьера которого состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом месяце.