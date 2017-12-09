Раскрыт дизайн нового внедорожника Jeep

Патентные изображения нового семиместного внедорожника Jeep, зарегистрированные в Китайском национальном патентном офисе, опубликовало китайское издание Autohome. Предполагается, что будущая новинка получит название Grand Commander.
Как ожидается, серийный Jeep Grand Commander будет построен на базе концепта Jeep Yuntu, дебют которого состоялся в апреле на Шанхайском автосалоне. Правда, у концептуального внедорожника было шесть индивидуальных кресел, а у серийного, скорее всего, будет посадочная формула 2+3+2. Дизайн передней части модели, судя по картинкам, будет схож с Grand Cherokee.
Напомним, Jeep Yuntu оснащался гибридной силовой установкой с функцией подзарядки от бытовой сети. Серийный Grand Commander, вероятно, получит двухлитровую «четверку» и трехлитровую «шестерку».
Последней новинкой марки Jeep стал внедорожник Wrangler нового поколения, премьера которого состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом месяце.
Отличная новость! Машины этой марки, всегда были по душе!