Рассекречены спецификации «долгоиграющей» Tesla Model 3

На тесты к EPA попала заднеприводная версия Model 3 в модификации Long Range — запас хода в этом исполнении по официальным данным составляет примерно 500 километров. В продаже её пока нет, сейчас можно купить только стандартную Model 3, которая без подзарядки способна проехать приблизительно 350 километров.

1 / 3 Tesla Model 3 2 / 3 Tesla Model 3 3 / 3 Tesla Model 3

Замеры мощности показали, что электродвигатели Model 3 выдают 258 лошадиных сил. На недавней премьере эту информацию не раскрывали. Зато рассказывали о динамике — 5.1 секунды с 0 до 100 км/ч, а максимальная скорость — 225 км/ч. По запасу хода данные подтвердились и даже более того — специалисты EPA провели два теста и израсходовав в обеих случаях 90 кВт⋅ч проехали примерно 730 и 796 км соответственно.

Также из отчета Агентства по охране окружающей среды США стало известно, что примерная ёмкость аккумулятора Tesla Model 3 Long Range будет 80 кВт⋅ч — это больше, чем ожидалось. Тогда получается, что запас хода «долгоиграющей» версии электрокара составит приблизительно 650 километров — на 150 км больше заявленного.

1 / 2 Салон Tesla Model 3 2 / 2 Салон Tesla Model 3

Впрочем, сильно удивляться этому не стоит. Ранее в Интернете уже появлялись отчеты энтузиастов, которые умудрялись на старшей модели Tesla Model S превысить заводской показатель запаса хода в два раза. Рекорд пока принадлежит итальянцам, которые проехали на Model S 100D 1078 километров. Правда, средняя скорость в пути составила 40 км/ч.

Напомним, премьера эпохального электрокара Model 3 состоялась чуть более месяца назад. Цена начальной комплектации составляет 35 000 долларов США (примерно 2 092 000 рублей по текущему обменному курсу). Наши зарубежные коллеги, кстати, уже успели протестировать новинку.

