В базе Роспатента появились данные о сертификации Renault Koleos. В документе отображена линейка двигателей, которые будут доступны на отечественном рынке.

Renault Koleos будет доступен в России с бензиновыми двигателями объёмом 2.0 и 2.5 литра, мощность которых составляет 144 и 171 л.с. Дизель только один — двухлитровый, с отдачей 177 л.с. (380 Нм). По предварительной информации, переднеприводные версии кроссовера будут идти со 144-сильным агрегатом, остальные моторы — для Koleos 4×4.

Для Renault Koleos с колёсной формулой 4х2 предложат как механическую коробку, так и вариатор, а для полноприводных модификаций предусмотрен только CVT X-Tronic.

Предположительно, российские продажи нового Колеоса стартуют в конце весны — начале лета. Цена на автомобиль в настоящее время неизвестна.

Мировая премьера Renault Koleos новой генерации состоялась в рамках автосалона в Пекине год назад. В основу модели легла модульная платформа CMF-C/D, на которой также построен Nissan X-Trail (цена в России — от 1 409 000 рублей). Кроме Икс-Трейла конкуренцию Колеосу на российском рынке составит Skoda Kodiaq.