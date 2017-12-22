В мероприятии под председательством руководителя Росавтодора Романа Старовойта также приняли участие глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по транспорту Алексей Русских, помощник министра транспорта Юрий Лахин, а также руководители центрального аппарата Федерального дорожного агентства и подведомственных учреждений.

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Сообщается, что по итогам дорожного сезона 2017 года ведомству удалось добиться доли протяженности федеральных трасс в нормативном состоянии до 77,5%: с этой целью дорожники отремонтировали (в том числе капитально) более 8 800 километров. Помимо этого в текущем году прошёл ремонт на 839 искусственных сооружениях (из них в эксплуатацию ввели 643 объекта общей протяжённостью 35,2 километра).

Количество аварий на федеральных автодорогах за текущий год стало меньше на 2,1%. Причиной этому, по мнению представителей Росавтодора, стали повышение качества покрытия трасс, установка тросовых разделительных ограждений, линий искусственного освещения, а также строительство надземных пешеходных переходов.

Сейчас федеральная дорожная сеть включает в себя более 50 100 километров, при этом прирост к уровню начала 2017 года составил 494,8 километра. «Дорожное строительство действительно достигло сегодня небывалых темпов, — комментирует Алексей Русских. — Это плодотворная и необходимая работа, ведь дороги – кровеносные артерии нашей страны. В 2018 году перед нами также стоят серьёзные задачи, при реализации которых следует обратить особое внимание совершенствованию технологий и качеству используемых технологий».

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