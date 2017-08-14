С января по июнь текущего года в России было реализовано 733 автомобиля сегмента Luxury.

14 Авг Рынок люксовых авто в РФ оказался в «плюсе» по итогам первого полугодия

Данный результат на 9% больше аналогичного периода 2016-го, сообщает агентство «Автостат». Так, по информации экспертов, за шесть месяцев прошлого года в РФ было продано 675 люксовых машин.

В первом полугодии 2017-го более 40% рынка люксовых автомобилей пришлось на одну модель – седан Mercedes-Maybach S-Class. Выбор на этой «четырехдверке» остановили 314 покупателей. Далее в списке предпочтений россиян идут машины итальянского бренда Maserati (213 автомобилей), а замыкает тройку лидеров в сегменте Luxury марка Bentley (116 единиц).

Также в январе-июне этого года в России продано 47 новых авто Rolls-Royce, 17 суперкаров Lamborghini, 15 единиц – Ferrari и 11 штук – Aston Martin.

По итогам первого полугодия 2017-го около 70% всего объема российского рынка люксовых автомобилей реализовано в Москве и Подмосковье (503 экземпляра). В Санкт-Петербурге в указанный период продано 46 машин сегмента Luxury, в Краснодарский край отправилось 23 таких авто, в Татарстан и Ростовскую область – по 10 машин.

Напомним, ранее был опубликован тизер новинки Mercedes-Maybach. Премьера модели состоится в конце этой недели.