Салон Porsche 911 следующего поколения получит подстаканник

Как пишет портал Caranddriver, судя по фотографиям, Porsche впервые в своей истории решилась на то, чтобы выделить место на центральном тоннеле на полноценный подстаканник. Немецкая марка до последнего держалась, ведь конкуренты уже давно поняли, что именно там он должен располагаться.

Также на центральной консоли можно обнаружить новый селектор режима работы «робота» PDK. К слову, нашим коллегам дизайн этого самого селектора совсем не понравился, и они выразили мнение, что в случае покупки Porsche 911 поколения 992, лучше остановиться на классической «механике».

Также на фотографиях видно, что центральная консоль получила некоторые временные решения, которые обкатываются тест-пилотом марки, аналоговый тахометр и два небольших экрана, которые вместе составляют приборную панель. Видно и новую мультимедийную систему с аналоговыми кнопками, однако маловероятно, что они сохраняться в серийном исполнении.

Ранее Колёса.ру сообщали, что Porsche рассекретил топ-модификацию нового Cayenne.