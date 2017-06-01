В 2018 году компания Seat начнёт продажи нового кроссовера, который станет флагманом модельного ряда SUV, представленного компанией. Чтобы определиться с именем для новинки, испанцы запустили кампанию #SeatSeekingName.

Как сообщили в Сеате, с момента запуска первого кроссовера Ateca в марте 2016 года, поклонники бренда атаковали предложениями с вариантами имени для семиместного SUV, который будет доступен в 2018 году. В связи с этим Seat решил посредством соцсетей призвать на мозговой штурм по этому вопросу каждого, кто неравнодушен к автомобилям испанской марки.

На первом этапе, который проходит с 1 по 22 июня, Seat будет рассматривать предложенные варианты названия для нового SUV. Для того, чтобы предложить свой, необходимо посетить сайт и заполнить поля для ввода данных. Не секрет, что и Ateca, и Arona являются географическими объектами. К тому же прослеживается определённый принцип — названия начинаются на «А». Для имени новинки эти критерии остаются преимущественными.

1 / 2 Официальный тизер нового Seat SUV 2 / 2 Официальный тизер нового Seat SUV

Также могут быть предложены варианты со словами, отражающими ценности бренда, какие-то характеристики автомобилей. Важно, чтобы предложенное имя было удобопроизносимым на большинстве языков.

После этого будет происходить предварительный отбор предложенных вариантов с учётом распределения участников кампании по регионам. В каждом будет отобрано как минимум 3 финалиста, имена которых объявят 12 сентября на автосалоне во Франкфурте. С 12 по 25 сентября будет проведено голосование, победитель определится большинством голосов. Имя нового семиместного кроссовера объявят 15 октября.

Не исключено, что в сентябре пройдёт премьера кроссовера Seat Arona. Arona — компактный кроссовер марки, который будет сопоставим по размерам и уровню оснащения с новым Skoda Karoq.