В Австралии названы цены и комплектации новой «четырехдверки» Holden Astra.

Под опелевским именем на Зеленом континенте будут продавать Chevrolet Cruze второй генерации. Внешне от «американца» новинка Holden отличается передним бампером и решеткой радиатора. В салоне Astra Sedan изменили графику приборов, слегка модернизирована центральная консоль.

Австралийцам модель предложат в четырех комплектациях, названия которых аналогичны версиям Cruze (LS, LS+, LT и LTZ), и лишь с одним мотором. Новый Holden Astra оснащается бензиновым турбодвигателем 1.4 мощностью 150 л.с. В «базе» седан комплектуется шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», все остальные версии агрегатируются 6АКП. Тот же движок имеется и в гамме австралийского хэтча Holden Astra («близнец» Opel).

В списке оборудования самой дешевой версии седана значатся: 16-дюймовые диски, шесть подушек безопасности, мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, круиз-контроль, задний парктроник.

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Для топовой модификации предусмотрены: 18-дюймовые диски, системы предотвращения фронтального столкновения, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из полосы движения, 8-дюймовый сенсорный экран, ассистент парковки, подогрев зеркал и передних сидений, климат-контроль.

Цена Holden Astra Sedan стартует с отметки в 21 990 австралийских долларов – это около 929 000 рублей по актуальному курсу. Продажи новинки начнутся 1 июля.

Отметим, в линейке Opel Astra последнего поколения седана пока нет. Семейство немецкой марки представлено только хэтчбеком и универсалом.

Ранее Holden рассекретил спецверсию внедорожника Trailblazer. В других странах эту модель продают под брендом Chevrolet.