Сегодня стартовала баха «Симбирский тракт»

Стартовавшая баха носит статус 1 этапа Кубка России по ралли-рейдам и 1 этапа Открытого Чемпионата Ульяновской области «Холмы России». Из заявленных на гонку 29 экипажей проверку прошли 25 автомобилей из 14 российских городов, причем 17 человек представляют Ульяновскую область.

В соревнованиях принимает участие сильный состав: команда GAZ Raid Sport выставила пять машин, правда, для большей части пилотов гонка станет дебютной – ранее они принимали участие в других дисциплинах, а в ралли-рейдах впервые.

«Я с 7 лет занимаюсь автоспортом, уже три года в ралли-рейдах и для меня участие в соревнованиях – это тренировка и накатывание навыка пилотирования. Особых ожиданий от завтрашней гонки нет, главное финишировать, а результат не важен. Первый круг завтра будет больше ознакомительный, с каждым кругом легче, так как быстро вкатываешься. Правда, легких гонок все равно не бывает, потому что это зима, минусовые температуры, печка не спасает… Главное, чтобы стекло не мерзло, хотя даже если замерзнет не страшно! Мы просто поедем по приборам», — сказал пилот экипажа №201 Егор Охотников.

Пара Mitsubishi Pajero открывали трассу – первыми поехали экипаж Александр Бочкарев/Екатерина Ковалева, а за ними Андрей Динабург/Руслан Мосолов.