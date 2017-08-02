За дизайн автомобилей чешского бренда Skoda будет отвечать Оливер Штефани, он вступит в новую должность меньше чем через месяц, 1 сентября 2017 года. Ранее он занимал пост шеф-дизайнера по экстерьеру моделей популярной во всём мире немецкой марки Volkswagen, причём занимался как серийными моделями, так и концепт-карами.

«В последние годы фирменный стиль Skoda развивается особенно стремительно. Совсем недавно мы представили эффектный экспрессивный дизайн для моделей сегмента SUV, – комментирует новое назначение председатель Совета директоров Skoda Бернхард Майер. – Оливер Штефани поможет дальнейшему развитию нашего бренда. Благодаря ему мы сможем создавать ещё более эмоциональные автомобили для новой цифровой и электрической эры. У Оливера Штефани прекрасный творческий потенциал, и я с нетерпением жду начала работы с ним».

«Я убежден, что Оливер Штефани продолжит активно работать над нашим фирменным стилем и сможет вывести его на новый уровень. Его профессиональный опыт позволит ему создавать новые модели Skoda, которые смогут вызвать у наших клиентов восхищение, — считает член совета директоров, ответственного за техническое развитие, Кристиан Штрубе. — Оливер Штефани – идеальный выбор для Skoda».

Новый главный дизайнер Skoda Auto получил образование в Брауншвейге (Германия) и в Пасадене (Калифорния, США). В ходе своей работы в Volkswagen он внёс значимый вклад в создание моделей up!, Polo, Jetta, Tiguan и нынешнего поколения Golf, а также семейства шоу-каров I.D.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что бывший главный дизайнер Skoda Йозеф Кабан перешёл в BMW. Он занимается баварскими моделями под руководством шеф-дизайнера BMW Group Адриана ван Хойдонка.