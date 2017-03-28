Автомобили Ford новой серии White and Black уже в наличии у официальных дилеров марки в 67 российских городах.

Особая версия доступна для пятидверной Fiesta, хэтчбека и седана Focus. Производство первой модели налажено на заводе Ford Sollers в Набережных Челнах, Фокус производят во Всеволожске. Кузов автомобилей серии White and Black окрашен в белый, а крыша, корпуса наружных зеркал и диски колес выполнены в черном.

«Сочетания цветов – белый и черный – были выбраны неслучайно. По данным внутреннего исследования Ford, эти цвета являются самыми популярными среди владельцев автомобилей Ford: большинство предпочитает белый цвет, черный – на втором месте по популярности», — прокомментировали в пресс-службе Ford Sollers.

Ford Fiesta White and Black предлагается с бензиновым мотором 1.6 Duratec мощностью 105 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом» Powershift. Спецверсия создана на базе комплектации Trend, в список оборудования новинки дополнительно вошли: обогрев передних кресел, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей, центральный подлокотник с боксом, противотуманки, кожаная отделка рулевого колеса. Цена Fiesta White and Black – от 785 000 рублей (без учета скидок по программам обновления автопарка).

Focus в новой версии можно купить с двигателем 1.6 Duratec, выдающим 125 л.с. Трансмиссии те же – 5МКП или 6АКП Powershift. Особая модификация Фокуса построена на базе комплектации Sync Edition, в арсенале модели значатся: обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида, кожаная отделка рулевого колеса. Цена хэтчбека Focus White and Black – от 996 000 рублей, седан обойдется минимум в 1 006 000 рублей (без учета скидок по программам обновления автопарка).

Напомним, заказы на «черно-белые» Фокус и Фиесту в России начали принимать в феврале текущего года.