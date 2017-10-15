Спортивному купе BMW добавили шарма

На примере данного экземпляра можно убедиться, что не обязательно приобретать M4, чтобы получить топовый автомобиль. Достаточно выполнить набор апгрейдов на BMW 435i Coupe и на выходе у нас будет машина топ-уровня.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Ключевым пунктом в списке изменений стал набор высококлассных 20-дюймовых колес от бренда ADV.1 со сдвоенным пятиспицевым дизайном ADV05 M.V2 SL. Покрытие Titanium гармонично сочетается с белым окрасом кузова автомобиля. Диски «обуты» в высокопроизводительную резину Michelin Pilot Supersport.

1 / 2 2 / 2

На купе установили карбоновый комплект кузовного обвеса M Performance Parts, включающий передний сплиттер, задний диффузор, боковые юбки, воздухозаборники, корпуса боковых зеркал и задний спойлер на крышке багажника. В салоне также выполнен ряд доработок.

1 / 2 2 / 2

Не обошлось без технической модернизации автомобиля: установлена выхлопная система Akrapovic Evolution, новые распределительные и подводящие трубы, интеркулер Wagner и впускная система GruppeM.

Накануне мы рассказывали про тюнинг-проект на базе Lexus IS. Премиальный японский седан получил ряд внешних и внутренних доработок.