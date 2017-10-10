Спорткары Wiesmann вернутся на рынок

Известный производитель спорткаров в ретро-стилистике – компания Wiesmann – заключила соглашение с M GmbH на поставку бензиновых V-образных «восьмерок» серии S63, информирует издание Motor-Talk.

Под капотом возрожденных моделей немецкой марки будут устанавливать турбомоторы объемом 4,4 литра, которым оснащают «заряженные» модели баварской компании – BMW M5, M6, X5M и X6M. Отдача топовой версии двигателя составляет 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Какую мощность будет развивать двигатель в Wiesmann пока не сообщается.

Напомним, из-за финансовых проблем Wiesman прекратил выпуск машин в 2014-м, но в 2015 году появилась информация, что британские инвесторы выкупили права на торговую марку, пообещав возродить производство спорткаров.

Финальной моделью немецкой марки была Wiesmann GT MF4-CS с «восьмеркой» BMW мощностью 420 л.с. и семидиапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Спорткар разгонялся с нуля до 100 км/ч за 4,4 секунды и до максимальной скорости 293 км/ч.

Ранее портал «Колеса.ру» подготовил для своих читателей историю компании Wiesmann с момента основания до объявления банкротства в 2013 году.